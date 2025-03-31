Шелковые лапки: породы кошек, которые не рвут мебель

Каждый, кто заводил кошку, хотя бы раз сталкивался с ужасом по имени "новая когтеточка за 80 тысяч". И нет, это не купленный девайс, а обивка дивана, которую питомец превратил в арт-объект.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка породы Рэгдолл

Да, когтеточка — must-have для любого владельца. Но даже она не всегда спасает. А вот если выбрать правильную породу, можно забыть о разодранных шторах и коврах.

Эти кошки знают, что такое самоконтроль

По словам специалистов, есть породы, которым мягкая мебель просто неинтересна. Их не тянет драть, рвать и устраивать прыжки с переворотом. Вот кто они.

Рэгдолл — сама нежность

Эти кошки словно созданы для обнимашек. Обожают сидеть на коленях, ленивы и ласковы. Разрушать имущество? Нет, спасибо. Им бы лишь прижаться к хозяину — и дремать целый день.

Бирманская кошка — пушистая аристократка

Спокойные, аккуратные, требовательны только в одном — в уходе за шерстью. Если регулярно их расчёсывать, они будут довольны всем. Диваны и ковры? Они подождут, пока вы расчешете свою любимицу.

Гималайская кошка — любительница развлечений (но не разрушений)

Эта порода обожает игрушки, любит внимание, но при этом мебель и интерьер остаются в безопасности. Главное — предложить ей альтернативу: мышку, мячик или интерактивную игрушку.

Селкирк-рекс — кот в формате пледа

Эти кудрявые создания не рвут, не скачут, не шкодничают. Главное их счастье — быть рядом с хозяином. Иногда буквально на хозяине. Им бы побольше ласки, а не мебельных приключений.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

