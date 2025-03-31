Собака для тех, кто вечно в делах: 5 пород, которые не обидятся

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — это не просто хвост и четыре лапы. Это ответственность, время и забота. А если у вас бешеный график, постоянные задержки и редкие выходные — стоит честно задать себе вопрос: потянете ли?

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский бульдог

Одиночество плохо влияет на большинство собак. Они скучают, переживают, могут портить вещи и даже заболеть от стресса. Но есть исключения: породы, которые умеют терпеливо ждать.

Вот 5 собак, которые не обидятся, если вы задержались. Хотя, конечно, полностью без внимания не обойдётся ни один питомец.

Чихуахуа — мини-компаньон с хитростью

Эти крошки действительно тяжело переносят одиночество. Но если у чихуахуа есть друг (ещё один питомец) и целая коллекция игрушек — тоска будет не такой уж невыносимой. Главное — создать "мир" вокруг, где есть движение, звуки и интерес.

Французский бульдог — терпеливый философ

Он может спокойно проспать весь день, пока вас нет. Но вот вечером будьте добры: максимум ласки, игр и общения. Бульдог терпит, но обожает внимание, и за дефицит вашего времени придётся расплачиваться повышенным вниманием потом.

Мальтийская болонка — королева дрёмы

Эти пушистики любят поспать, особенно на мягком. Если создать для них уютное место, они переживут ваше отсутствие с минимальным стрессом. А вечером снова станут игривыми и ласковыми.

Бассет-хаунд — воплощение спокойствия

Медлительный, флегматичный и невероятно милый. Он не станет метаться по квартире или грызть мебель. Любит полежать, понаблюдать в окно. И одиночество переносит достойно.

Уиппет — и побегать, и поспать

Да, они обожают прогулки и активность. Но при этом уиппеты удивительно терпеливы. Спокойно спят дома в ваше отсутствие, а вечером с радостью выходят на улицу, чтобы выплеснуть энергию.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

