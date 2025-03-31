Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старший брат и три сестры: Илья Учитель удивил признанием о семейной идиллии
Зависимости и ложь: нарколог раскрыл секреты российских знаменитостей
Эксперимент без сахара: лёгкость, крепкий сон и никакой диеты
Удобрения для гортензий: как получить пышные цветы, а не голые листья
Почему кофеин может быть и другом, и врагом для вашего здоровья
Мясо тает, крупа рассыпается — весь секрет в режиме мультиварки
Волшебство текстиля этой весной: как без ремонта преобразить квартиру
Нептун удивил всех: зафиксировано явление, которое искали десятилетиями
Состояние Паши Техника остается критическим: появились первые фото из тайской клиники

Этот лай уже не как прежде — что хочет сказать стареющая собака

2:33
Зоосфера

Собаки живут меньше нас, и однажды вы заметите: вчерашний ураган на четырёх лапах стал спокойнее, медлительнее, больше спит и хуже слышит. Это не просто возраст — это новый этап. И как вы проведёте его вместе, зависит только от вас.

Лабрадор
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот видео канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

Здоровье — всегда в приоритете

С возрастом собаки сталкиваются с ухудшением слуха, суставными болями, слабой памятью. Обратите внимание на малейшие изменения в поведении: медленно подходит, пропускает команды, избегает лестниц? Это может быть боль. Не тяните — покажите питомца ветеринару. При необходимости врач назначит поддерживающую терапию или специальные ортопедические приспособления.

Мягкость и уют — обязательны

Старым лапам тяжело на скользком полу. Постелите коврики, уберите препятствия, купите мягкую лежанку. У собаки должно быть комфортное место для отдыха — без лишних усилий и подъёмов.

Рацион — под контролем

Правильное питание для собаки старше 7 лет — не прихоть, а необходимость. Подберите сбалансированный рацион: с учётом возраста, веса, породы и особенностей. Лучше — с помощью ветдиетолога. Состояние зубов тоже важно, так что осмотры и уход никто не отменял.

Ошибки — не повод ругать

Пёс может забыть, куда идти в туалет. Это не каприз, а следствие снижения когнитивных функций. Не ругайте. Поддержите. Терпение и любовь — главное лекарство.

Играем… но по-другому

Подвижные игры стоит заменить на более спокойные. Попробуйте нюхательный коврик, обучающие игрушки, читайте собаке вслух. Это не шутка — так вы укрепляете связь и стимулируете мозг.

Прогулки без спешки

Не надо долгих марш-бросков. Пусть прогулка будет короче, но насыщеннее: останавливайтесь, исследуйте новые места, наблюдайте вместе за миром. Это не только полезно, но и приятно.

И немного техники в помощь

Если псу тяжело прыгнуть на диван — купите специальную лесенку. Это простое приспособление вернёт ему возможность добраться до любимого места без боли и стресса.

Старость — это про заботу

Он уже не тот щенок, но по-прежнему ваш друг, который прожил с вами лучшие годы. Сделайте так, чтобы его старость тоже была счастливой.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска Аудио 
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать
Туризм
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы  Сергей Лебедев Вино в Трое: археологи нашли доказательства древней традиции, описанной Гомером Игорь Буккер Автомобильные заводы СССР, которые могли стать мировыми лидерами Дмитрий Плотников
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Последние материалы
Старший брат и три сестры: Илья Учитель удивил признанием о семейной идиллии
Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы 
Зависимости и ложь: нарколог раскрыл секреты российских знаменитостей
Эксперимент без сахара: лёгкость, крепкий сон и никакой диеты
Удобрения для гортензий: как получить пышные цветы, а не голые листья
Почему кофеин может быть и другом, и врагом для вашего здоровья
Мясо тает, крупа рассыпается — весь секрет в режиме мультиварки
Волшебство текстиля этой весной: как без ремонта преобразить квартиру
Нептун удивил всех: зафиксировано явление, которое искали десятилетиями
Состояние Паши Техника остается критическим: появились первые фото из тайской клиники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.