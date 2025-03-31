Этот лай уже не как прежде — что хочет сказать стареющая собака

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки живут меньше нас, и однажды вы заметите: вчерашний ураган на четырёх лапах стал спокойнее, медлительнее, больше спит и хуже слышит. Это не просто возраст — это новый этап. И как вы проведёте его вместе, зависит только от вас.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот видео канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лабрадор

Здоровье — всегда в приоритете

С возрастом собаки сталкиваются с ухудшением слуха, суставными болями, слабой памятью. Обратите внимание на малейшие изменения в поведении: медленно подходит, пропускает команды, избегает лестниц? Это может быть боль. Не тяните — покажите питомца ветеринару. При необходимости врач назначит поддерживающую терапию или специальные ортопедические приспособления.

Мягкость и уют — обязательны

Старым лапам тяжело на скользком полу. Постелите коврики, уберите препятствия, купите мягкую лежанку. У собаки должно быть комфортное место для отдыха — без лишних усилий и подъёмов.

Рацион — под контролем

Правильное питание для собаки старше 7 лет — не прихоть, а необходимость. Подберите сбалансированный рацион: с учётом возраста, веса, породы и особенностей. Лучше — с помощью ветдиетолога. Состояние зубов тоже важно, так что осмотры и уход никто не отменял.

Ошибки — не повод ругать

Пёс может забыть, куда идти в туалет. Это не каприз, а следствие снижения когнитивных функций. Не ругайте. Поддержите. Терпение и любовь — главное лекарство.

Играем… но по-другому

Подвижные игры стоит заменить на более спокойные. Попробуйте нюхательный коврик, обучающие игрушки, читайте собаке вслух. Это не шутка — так вы укрепляете связь и стимулируете мозг.

Прогулки без спешки

Не надо долгих марш-бросков. Пусть прогулка будет короче, но насыщеннее: останавливайтесь, исследуйте новые места, наблюдайте вместе за миром. Это не только полезно, но и приятно.

И немного техники в помощь

Если псу тяжело прыгнуть на диван — купите специальную лесенку. Это простое приспособление вернёт ему возможность добраться до любимого места без боли и стресса.

Старость — это про заботу

Он уже не тот щенок, но по-прежнему ваш друг, который прожил с вами лучшие годы. Сделайте так, чтобы его старость тоже была счастливой.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



