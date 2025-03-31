Как отучить кошку лезть на стол — без ссор и наказаний

Готовите ужин — а ваш пушистик уже уселся рядом с тарелкой? Знакомо? Многие кошки считают кухонный стол идеальным местом для прогулок. А вот хозяева — совсем наоборот.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кошка пьёт водопроводную воду

И дело даже не в гигиене, а в том, что присутствие хвостатого акробата мешает готовить и спокойно есть.

Почему кошки запрыгивают на стол

Для них это просто исследование территории. Стол — высокая точка обзора, а значит, отличное место, чтобы контролировать всё вокруг. Но как объяснить питомцу, что не стоит туда лезть?

Наказания — не выход

Кошек нельзя учить методами крика или наказания. Они не поймут, за что их ругают, но запомнят страх. Лучше использовать хитрость.

Металлическая ловушка

Попробуйте расставить на столе кастрюли, сковородки и другую громкую посуду. Когда кошка попытается прыгнуть, звук от падения крышек отпугнёт её. Это не больно, но эффективно. Главное — не делайте из стола постоянный склад, а используйте способ временно.

Нежданный бассейн

Есть ещё один вариант — поставить противень с водой. Никакой агрессии: просто неудобно и мокро. Несколько попыток — и интерес к мебели исчезнет.

Цитрусовый щит

Кошки не переносят запах цитрусовых. Разложите на поверхности апельсиновые корки или используйте натуральные ароматизаторы с этим запахом. Хвостатая осторожно обойдёт такую территорию стороной.

Главное — терпение

Любой способ требует повторений. Но, проявив немного хитрости и выдержки, вы сможете отучить кошку от этой вредной привычки — и не испортить с ней отношения.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

