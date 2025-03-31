Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не упустите шанс: если посадите в эти дни, урожай будет на высоте — садовые работы в апреле
Начался сезон дачных краж: одно устройство может всё изменить
Земля ушла из-под ног: что на самом деле произошло в Мьянме
Воздушный, ароматный, полезный — пирог, который съедают до крошки
Новая сенсация: электрические сигналы кожи зафиксированы впервые
Мутант или миф: что говорит Роспотребнадзор о новых вирусах в России
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Вот почему зола не работает на моркови — и как всё исправить
Обвал фронта не за горами. ВС РФ уже в апреле зайдут в Днепропетровскую область

Не каприз, а сигнал: как питомцы пытаются вас спасти

1:49
Зоосфера

Ваш пёс вдруг начал грызть каблуки, а кот исподтишка метит углы? Не спешите ругать — возможно, это не капризы, а отчаянные сигналы тревоги. Причём — не о себе, а о вас.

Чихуахуа
Фото: commons.wikimedia.org by Zarate123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чихуахуа

Питомцы чуют беду раньше нас

Резкие поведенческие изменения у животных могут означать: "Хозяин, у тебя проблемы". Собаки, например, способны учуять воспаления и опухоли, и потому начинают лизать одно и то же место на теле человека. Это не милота — это тревожный звоночек.

Кошка шипит не просто так

Если ваша кошка вдруг зашипела на гостя — не спешите обвинять её в недружелюбности. Возможно, её реакция связана не с самим человеком, а с его запахом. Алкоголь, лекарства, агрессивные духи — всё это может вызвать у животного паническую реакцию.

Страх, стресс и… газ

Животные нередко прячутся или отказываются от еды, когда в доме что-то не так. В буквальном смысле: кошки и собаки способны почувствовать утечку газа задолго до того, как она станет заметна человеку. Их тревожное поведение — это попытка вас защитить.

Вылизывание лап — не просто привычка

Если пёс или кот постоянно лижут лапы, это может быть не от скуки. Часто таким образом животные справляются со стрессом. А он нередко возникает из-за ссор, крика и напряжённой атмосферы в доме. Ваш питомец становится зеркалом вашего состояния.

Не игнорируйте сигналы

Иногда наши любимцы видят и чувствуют то, что ускользает от нас. И если поведение питомца внезапно меняется — стоит не только показать его ветеринару, но и внимательнее присмотреться к себе и своему дому.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром
Авто
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром Аудио 
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Вино в Трое: археологи нашли доказательства древней традиции, описанной Гомером Игорь Буккер Автомобильные заводы СССР, которые могли стать мировыми лидерами Дмитрий Плотников Истерика Зеленского вынудила США на безуспешный удар ATACMS по Крымскому мосту Олег Володин
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Последние материалы
Обвал фронта не за горами. ВС РФ уже в апреле зайдут в Днепропетровскую область
Вино в Трое: археологи нашли доказательства древней традиции, описанной Гомером
Как уберечь собаку от инфекций: секрет безопасного питья на прогулке
Цокает, шипит, гудит: как по звуку понять, что с машиной не так
Мастер и его Маргарита: история любви Елены и Михаила Булгаковых
Голландский сыр по-русски: в России запустят производство аналога швейцарского оборудования
Не каприз, а сигнал: как питомцы пытаются вас спасти
Неожиданное заявление Куклачёва: осудивший уехавших артистов дрессировщик раскрыл своё отношение к Пугачёвой
Бесплатный доступ к красоте? Подумайте дважды — вас могут обокрасть в интернете
Скандинавский рай или ловушка для туристов: плюсы и минусы поездки в Хельсинки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.