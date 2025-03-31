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Ваш кот — причина ссор в отношениях? Вот что это может значить

1:52
Зоосфера

Вы всерьёз ссоритесь из-за того, кто выгуливает собаку в дождь или убирает за котом? Не вы одни. По данным опросов, у 30% пар возникают конфликты из-за домашних животных, а 15% вовсе расстаются, так и не найдя общий язык на фоне заботы о пушистом друге.

Девушка спит с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит с собакой

Кошка как соперница

Кошки, как выяснилось, не всегда рады новым людям в доме. Они могут ревновать, устраивать протесты — например, отказываться от еды, царапать дверь в спальню или метить вещи партнёра. Всё потому, что считают человека своей собственностью — и конкуренцию не приемлют.

Собаки в роли защитников

Собаки ведут себя иначе. Они, как правило, защищают хозяина и могут проявлять агрессию к новому человеку. Для них это вторжение в стаю. Впрочем, со временем они привыкают — если видят, что "чужак" не угрожает "вожаку".

Финансовые разногласия

Лечение, груминг, дорогой корм или ремонт испорченного дивана — всё это добавляет стресса. Один партнёр может посчитать, что расходы на питомца чрезмерны:
"Ты тратишь на него больше, чем на отпуск!" — звучит знакомо?

Но не всё так мрачно

Животные умеют не только разрушать, но и сближать. Прогулки с собакой становятся совместным ритуалом, а вечерние игры с кошкой — возможностью отвлечься от суеты и побыть вместе. Питомцы учат ответственности, компромиссам, терпению. И, что важно, они — зеркало отношений.

Если партнёр не переносит вашего кота, это может быть тревожным сигналом. Ведь животные чувствуют атмосферу в доме. И если в семье часто ссоры — питомец заболевает. В таком случае стоит задуматься: правда ли это пушистый виноват в разладе?

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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