Собаки против волков: кто умнее на самом деле

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки, как считается, произошли от серых волков более 15 тысяч лет назад. За это время они стали нашими верными друзьями, научились понимать команды, чувствовать настроение и даже распознавать жесты. Но означает ли это, что домашние питомцы умнее своих диких предков?

Фото: flickr.com by dalliedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Волк

Кто умнее: собаки или волки? Ответ не так прост, как кажется

Разный образ жизни — разные мозги

Учёные из Института развития человека в Германии уверены: сравнивать интеллект волков и собак напрямую — некорректно. Их когнитивные способности формировались в разных условиях — у волков в борьбе за выживание в стае, у собак — в тесной связи с человеком.

"Волки лучше координируются в группе, а собаки сильнее в общении с людьми", — объясняет Фридерике Ранге, сотрудница Центра науки о волках в Вене.

Кто кого перехитрит

Интересные результаты показал указательный тест. Когда человек показывал, где спрятана еда, собаки угадывали вдвое чаще волков. Это говорит об их способности читать человеческие жесты и ориентироваться на социальные подсказки.

Но в другом эксперименте, проведённом в 2017 году, волки оказались сообразительнее. Они быстрее понимали причинно-следственные связи и не хватали пустую чашку, в отличие от собак, которых сбивал запах пищи.

Интеллект — понятие относительное

Научное сообщество настаивает: не стоит пытаться выстроить рейтинг животных по "уму". У каждого вида — свой набор навыков, заточенный под конкретные условия жизни. Собаки — мастера в общении с людьми, а волки — стратеги и командные игроки в дикой природе.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



