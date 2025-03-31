Собаки против волков: кто умнее на самом деле

Собаки, как считается, произошли от серых волков более 15 тысяч лет назад. За это время они стали нашими верными друзьями, научились понимать команды, чувствовать настроение и даже распознавать жесты. Но означает ли это, что домашние питомцы умнее своих диких предков?
Разный образ жизни — разные мозги
Учёные из Института развития человека в Германии уверены: сравнивать интеллект волков и собак напрямую — некорректно. Их когнитивные способности формировались в разных условиях — у волков в борьбе за выживание в стае, у собак — в тесной связи с человеком.
"Волки лучше координируются в группе, а собаки сильнее в общении с людьми", — объясняет Фридерике Ранге, сотрудница Центра науки о волках в Вене.
Кто кого перехитрит
Интересные результаты показал указательный тест. Когда человек показывал, где спрятана еда, собаки угадывали вдвое чаще волков. Это говорит об их способности читать человеческие жесты и ориентироваться на социальные подсказки.
Но в другом эксперименте, проведённом в 2017 году, волки оказались сообразительнее. Они быстрее понимали причинно-следственные связи и не хватали пустую чашку, в отличие от собак, которых сбивал запах пищи.
Интеллект — понятие относительное
Научное сообщество настаивает: не стоит пытаться выстроить рейтинг животных по "уму". У каждого вида — свой набор навыков, заточенный под конкретные условия жизни. Собаки — мастера в общении с людьми, а волки — стратеги и командные игроки в дикой природе.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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