Линька у кошек и собак: норма или сигнал бедствия

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Шерсть везде: на одежде, мебели, в еде — знакомо? Линька у домашних животных порой сводит с ума хозяев. Но на самом деле это естественный процесс, без которого животное просто не может быть здоровым. Главное — понять, когда всё идёт по плану, а когда стоит насторожиться.

Фото: https://www.freepik.com by timolina Кошка породы невская маскарадная

Почему кошки и собаки линяют — и когда это уже не норма

Сезонная линька — это нормально

Большинство кошек и собак линяют дважды в год - весной и осенью. Это природный способ адаптации к изменению температуры. Весной питомцы сбрасывают густой зимний подшёрсток, а осенью, наоборот, утепляются к холоду.

Линька помогает избавляться от омертвевших волосков и поддерживать здоровье кожи.

Но не всё так просто в квартире

У животных, живущих в помещении, всё иначе. Кондиционеры, отопление, искусственный свет — всё это сбивает естественные биоритмы. В результате линька становится постоянной - организм путает сезоны.

К тому же чрезмерная потеря шерсти может быть вызвана:

стрессом,

паразитами (например, блохами),

гормональными сбоями,

неполноценным питанием.

Если линьку сопровождают зуд, покраснение кожи или залысины - это уже не норма. В таких случаях лучше обратиться к ветеринару.

Кто линяет больше всех

Некоторые породы — настоящие чемпионы по шерстопаду. Например:

у мейн-кунов и лабрадоров шерсть сыплется круглый год;

и шерсть сыплется круглый год; у сфинксов и пуделей - наоборот, практически не линяет.

Регулярное вычёсывание — простое и эффективное решение. Оно:

удаляет отмершие волоски;

стимулирует кровообращение;

улучшает состояние кожи.

А ещё - уменьшает количество шерсти, оседающей на всём, кроме самого питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



