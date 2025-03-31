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Линька у кошек и собак: норма или сигнал бедствия

1:55
Зоосфера

Шерсть везде: на одежде, мебели, в еде — знакомо? Линька у домашних животных порой сводит с ума хозяев. Но на самом деле это естественный процесс, без которого животное просто не может быть здоровым. Главное — понять, когда всё идёт по плану, а когда стоит насторожиться.

Кошка породы невская маскарадная
Фото: https://www.freepik.com by timolina
Кошка породы невская маскарадная

Почему кошки и собаки линяют — и когда это уже не норма

Сезонная линька — это нормально

Большинство кошек и собак линяют дважды в год - весной и осенью. Это природный способ адаптации к изменению температуры. Весной питомцы сбрасывают густой зимний подшёрсток, а осенью, наоборот, утепляются к холоду.

Линька помогает избавляться от омертвевших волосков и поддерживать здоровье кожи.

Но не всё так просто в квартире

У животных, живущих в помещении, всё иначе. Кондиционеры, отопление, искусственный свет — всё это сбивает естественные биоритмы. В результате линька становится постоянной - организм путает сезоны.

К тому же чрезмерная потеря шерсти может быть вызвана:

  • стрессом,
  • паразитами (например, блохами),
  • гормональными сбоями,
  • неполноценным питанием.

Если линьку сопровождают зуд, покраснение кожи или залысины - это уже не норма. В таких случаях лучше обратиться к ветеринару.

Кто линяет больше всех

Некоторые породы — настоящие чемпионы по шерстопаду. Например:

  • у мейн-кунов и лабрадоров шерсть сыплется круглый год;
  • у сфинксов и пуделей - наоборот, практически не линяет.

Регулярное вычёсывание — простое и эффективное решение. Оно:

  • удаляет отмершие волоски;
  • стимулирует кровообращение;
  • улучшает состояние кожи.

А ещё - уменьшает количество шерсти, оседающей на всём, кроме самого питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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