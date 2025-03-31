Линька у кошек и собак: норма или сигнал бедствия

Шерсть везде: на одежде, мебели, в еде — знакомо? Линька у домашних животных порой сводит с ума хозяев. Но на самом деле это естественный процесс, без которого животное просто не может быть здоровым. Главное — понять, когда всё идёт по плану, а когда стоит насторожиться.
Сезонная линька — это нормально
Большинство кошек и собак линяют дважды в год - весной и осенью. Это природный способ адаптации к изменению температуры. Весной питомцы сбрасывают густой зимний подшёрсток, а осенью, наоборот, утепляются к холоду.
Линька помогает избавляться от омертвевших волосков и поддерживать здоровье кожи.
Но не всё так просто в квартире
У животных, живущих в помещении, всё иначе. Кондиционеры, отопление, искусственный свет — всё это сбивает естественные биоритмы. В результате линька становится постоянной - организм путает сезоны.
К тому же чрезмерная потеря шерсти может быть вызвана:
Если линьку сопровождают зуд, покраснение кожи или залысины - это уже не норма. В таких случаях лучше обратиться к ветеринару.
Кто линяет больше всех
Некоторые породы — настоящие чемпионы по шерстопаду. Например:
Регулярное вычёсывание — простое и эффективное решение. Оно:
А ещё - уменьшает количество шерсти, оседающей на всём, кроме самого питомца.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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