Не миллионы и не триллионы: сколько зверей было за всю историю

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Восемь миллиардов человек на планете - звучит внушительно. Но если сравнить нас с количеством животных, когда-либо населявших Землю, мы — капля в океане. Учёные попытались оценить, сколько видов и особей фауны жило на планете с момента её появления, и цифры поражают.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Fcobmz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Свинка

Столько лап, хвостов и усиков! Сколько животных жило на Земле за всё время

Виды приходят и исчезают

Сегодня биологи насчитывают около 8,7 млн видов эукариот, и примерно 7,7 млн из них — это животные. Но эта цифра далеко не окончательная: каждый год появляются десятки новых открытий, а многие виды исчезают ещё до того, как их успевают изучить.

"99,9% всех видов, когда-либо существовавших на Земле, уже вымерли", — напоминают учёные.

Если экстраполировать данные, раньше на планете могло обитать около 770 миллионов видов животных, от одноклеточных до гигантских динозавров.

А если посчитать особей

Вот тут начинается настоящее безумие. Только насекомых сегодня — около 10 квинтиллионов (10 в 19-й степени). А если представить, сколько поколений сменилось за миллионы лет, и учесть всех остальных — млекопитающих, птиц, рыб, рептилий…

По оценкам исследователей, общее число всех животных, когда-либо живших на планете, может достигать 4,5 септиллиона (4,5×10²⁷ особей).

Это число настолько огромное, что даже у Солнца меньше атомов в миллиметре его луча.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция - естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.



