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Муха быстрее, чем вы думаете: как она избегает удара

1:43
Зоосфера

Кажется, вы уже на полпути к победе — мухобойка в руке, цель на месте. Но в последний момент муха исчезает. Как ей удаётся так ловко ускользать? Ответ кроется в её биологии - и, как выясняется, в её "встроенном гироскопе".

Муха
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Муха

Почему муху почти невозможно прихлопнуть: раскрыт секрет уклонения

Муха быстрее, чем вы думаете

Обычная домашняя муха (Musca domestica) относится к отряду двукрылых (Diptera). У этих насекомых вместо задней пары крыльев развились жужжальца - миниатюрные колеблющиеся органы, которые помогают стабилизировать тело при полёте.

"Без жужжалец муха не может сохранять устойчивость во время взлёта", — объясняют исследователи.

А с ними — может. И как! Представители подотряда Calyptratae, куда входит и домашняя муха, взлетают всего за 7 миллисекунд, затрачивая один взмах крыльев. Это в 5 раз быстрее, чем у других видов мух.

Маневренность уровня истребителя

Жужжальца не просто стабилизируют. Они дают мухе возможность выполнять мгновенные манёвры. В воздухе она меняет направление за менее чем 1/100 секунды - быстрее, чем вы моргнёте.

Благодаря этому мухи не только уверенно ускользают от мухобойки, но и успешно избегают хищников, обеспечивая себе выживание в самых агрессивных условиях.

Биомеханика победила рефлекс

Так что, если муха снова обыграла вас на вашей же кухне — не вините свои рефлексы. Просто у неё миллионы лет эволюции и встроенная система стабилизации, которой позавидует даже пилот истребителя.

Уточнения

Му́хи - насекомые, входящие в отряд Двукрылые (Diptera).

Автор Дмитрий Тезнев
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