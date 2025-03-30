Не только цвет: как отличить мотылька от бабочки без ошибок

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд мотыльки и бабочки — почти одно и то же. Они оба летают, оба красивые (хотя не всегда), и оба относятся к отряду чешуекрылых. Но если присмотреться, различий у них больше, чем кажется.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Bresson, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Языкан обыкновенный

Мотылёк или бабочка? Разбираемся, в чём разница — и почему она не всегда очевидна

Видов мотыльков — в 15 раз больше

В мире насчитывается около 160 000 видов мотыльков и всего примерно 11 000 видов бабочек. Это значит, что подавляющее большинство чешуекрылых — именно мотыльки. И хотя бабочки куда чаще попадают в объективы камер, их родственники гораздо разнообразнее и многочисленнее.

Цвет и повадки: день против ночи

Бабочки — дневные эстеты: у них яркие крылья, и они собирают нектар под солнцем. Мотыльки — ночные создания. Поэтому у них тусклая окраска: коричневая, серая, бежевая. Это помогает им прятаться днём на тёмных поверхностях и не становиться лёгкой добычей.

При отдыхе бабочка складывает крылья вверх, а мотылёк — плотно прижимает их к телу.

Куколки и усики: как распознать по деталям:

Мотыльки плетут шёлковые коконы на стадии куколки.

плетут шёлковые коконы на стадии куколки. Бабочки формируют гладкие куколки без шелка.

Усики тоже выдают принадлежность: у бабочек они тонкие с булавками на концах, у мотыльков — перистые или гребневидные. Ещё одно отличие — уздечка у мотыльков: тонкая перепонка, соединяющая переднее и заднее крыло. У бабочек её нет.

А если всё наоборот

Не всё так однозначно. Есть бабочки, которые выглядят как мотыльки, и наоборот. Например, кометный мотылёк может похвастаться яркими крыльями, а ласточкин хвост - бабочка с довольно приглушённой окраской, хоть и невероятно грациозная.

Уточнения

Ба́бочки - отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек на передних и задних крыльях.

