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Собаки вместо детей: что стоит за изменением в социальных тенденциях

2:37
Зоосфера

В некоторых странах количество собак уже превышает число детей, что заставляет задуматься: может ли это быть связано с падением рождаемости? Это и стало темой исследования группы ученых, стремящихся найти ответ на этот вопрос.

Хозяйка кормит собаку
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хозяйка кормит собаку

Теория взаимосвязи

Ученые выдвигает интересную теорию.

"Число детей не уменьшается из-за увеличения числа собак, но за обоими процессами стоит схожая причина — трансформация социальных сетей", — утверждает заведующий кафедрой этологии, Эник Кубини из университета Эльте в Венгрии.

Он считает, что рост числа собак и снижение рождаемости — это не взаимозаменяемые явления, а результат одной и той же социальной тенденции.

Собаки как члены семьи

Многие владельцы собак воспринимают их как членов своей семьи, иногда даже ставя на пьедестал выше человеческих отношений.

Согласно венгерскому опросу, 19% бездетных людей и 10% родителей считают своих питомцев частью семьи.

Заменяют ли собаки детей?

Некоторые исследования показывают, что собаки могут снижать интерес к материнству. Например, женщины, которые владеют собаками, порой воспринимают воспитание детей как обременительное.

Но есть и противоположное мнение:

"Семьи с детьми часто имеют собак, а питомец может быть подготовкой к материнству и отцовству", — утверждают другие исследователи.

Владение собакой, по мнению некоторых, не заменяет, а дополняет родительство.

Социальная роль собак

Собаки могут действовать как социальный клей, который помогает людям взаимодействовать.

Прогулки с питомцем создают возможности для общения, а собаки также могут служить связующим звеном в социальной сети людей.

Социальная изоляция и роль собак

"В современном обществе люди часто не получают достаточно социальной поддержки", — подчеркивает Кубини.

Это приводит к тому, что забота о животных становится заменой заботе о детях. Все больше владельцев собак называют себя "мамами" и "папами", что отражает изменение культурных норм.

Владение питомцем становится своеобразной компенсацией за недостаток человеческих связей.

Эволюция домашних животных

Собаки, особенно маленькие породы с милыми чертами, вызывают у людей инстинктивную потребность в заботе.

Эти черты, связанные с их внешностью, делают их особенно привлекательными и вызывают чувство ответственности у владельцев.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Собаки вместо детей: что стоит за изменением в социальных тенденциях
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