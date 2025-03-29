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Без тормозов: осьминог нашёл нестандартный транспорт — редкое явление в океане

2:31
Зоосфера

В океане у берегов Новой Зеландии произошло удивительное событие: осьминог буквально "остановил" акулу. Это невероятное зрелище запечатлели исследователи во время экспедиции в декабре 2023 года в заливе Хаураки, недалеко от Северного острова.

Осьминог
Фото: flickr.com by damn_unique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Осьминог

Загадочное зрелище

Сначала учёные заметили большой серый спинной плавник, характерный для акулы мако. Однако на её голове были странные оранжевые пятна.

"Это были водоросли? Или следы от травм?" — вспоминает профессор Рошель Константин из Оклендского университета.

Чтобы разобраться, исследователи запустили дрон и камеру GoPro. То, что они увидели, поразило всех: осьминог плотно прижался к голове акулы, крепко удерживаясь щупальцами.

Неожиданное поведение

Осьминоги обычно живут на морском дне, тогда как акулы мако предпочитают открытую воду. Как же этот моллюск оказался на трёхметровом хищнике?

"Мы понятия не имеем, как он туда попал. Это абсолютная загадка, но океан полон сюрпризов", — говорит профессор Константин.

Акулы мако — самые быстрые в мире, развивающие скорость до 74 км/ч. Они могут достигать 3,7 метра в длину и весить до 545 килограммов.

Эти хищники охотятся на тунцов, рыбу-меч и кальмаров, а также обладают способностью прыгать на шесть метров над водой.

10 минут тайны

Исследователи наблюдали за необычной парой около 10 минут. Акула, казалось, не обращала внимания на "пассажира", по крайней мере, пока двигалась медленно.

"Осьминог, вероятно, пытался оставаться незаметным и использовал акулу как укрытие. Если бы она ускорилась, он, скорее всего, не удержался бы", — отмечает профессор.

Угрозы для акул мако

Эти удивительные акулы находятся под угрозой исчезновения. Их плавники ценятся на чёрном рынке, а сами они часто попадают в рыболовные сети. Из-за медленного размножения популяция не успевает восстановиться.

"Главное в морской науке — это неожиданности. Мы никогда не знаем, что увидим в следующий раз. Поддержка инициатив по охране океана поможет нам сохранить эти уникальные моменты и дальше", — заключает профессор Константин.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ "восемь" и πούς "нога") — самый известный отряд головоногих моллюсков. Наука, изучающая осьминогов и других головоногих моллюсков, называется теутология.

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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