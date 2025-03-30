Кофе, флот и терапия: 7 сумасшедших фактов о козах

Козы — не самые популярные герои научных статей и городских легенд. Но если вы думаете, что они только пасутся у бабушки в деревне и лезут в огород, будьте готовы удивиться. Эти животные оставили след в истории, биотехнологиях и даже… в кофейной культуре.
На Галапагосских островах дикие козы стали настоящей экологической проблемой. Чтобы уменьшить их численность, охотники пошли на хитрость. В дело вступил "Иуда" — козёл с GPS-передатчиком на шее. Он водил охотников к новым стадам, которые затем отстреливали. Сам Иуда, разумеется, оставался в живых — ради следующей "сдачи".
Пиренейский козерог стал печально знаменит: в 2003 году учёные клонировали последний экземпляр исчезнувшего вида. Но через 10 минут после рождения козлёнок погиб из-за порока лёгких. Так животное стало первым и единственным существом, которое вымерло дважды.
Легенда гласит, что именно пастухи заметили, как их козы начинают "танцевать" после поедания кофейных зёрен. Любопытство победило — и вот мы все пьём эспрессо. А в Техасе в 1986 году даже была коза, которую официально сделали мэром. Её особенность? Любила пиво.
Козы были на кораблях не просто так. Они давали молоко, не занимали много места и… умели плавать. Это делало их идеальными морскими попутчиками. Неудивительно, что они оказались на логотипе Военно-морской академии США.
Учёные из Юты внедрили ген паука в ДНК коз — прямо в область, отвечающую за выработку молока. Результат? Из молока извлекали сверхпрочное волокно, прочнее кевлара. Его можно было бы использовать для создания искусственных связок или брони.
В Великобритании козы стали участниками программы "совместной терапии". Их водят к пожилым людям и в дома престарелых. Да, в свитере они выглядят комично, но главное — помогают бороться с одиночеством и стрессом. Позитив в чистом виде.
У самцов коз есть забавный (или пугающий) способ привлечь самок — они мочатся себе на ноги. Для сородичей — это суперсекси. Для людей — скорее повод держаться подальше.
Домашняя коза (лат. Capra hircus) — домашнее животное, вид парнокопытных из рода горные козлы (Capra) семейства полорогих.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.