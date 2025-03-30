Кофе, флот и терапия: 7 сумасшедших фактов о козах

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Козы — не самые популярные герои научных статей и городских легенд. Но если вы думаете, что они только пасутся у бабушки в деревне и лезут в огород, будьте готовы удивиться. Эти животные оставили след в истории, биотехнологиях и даже… в кофейной культуре.

Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Демиденко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Козы

1. Иуда с копытами

На Галапагосских островах дикие козы стали настоящей экологической проблемой. Чтобы уменьшить их численность, охотники пошли на хитрость. В дело вступил "Иуда" — козёл с GPS-передатчиком на шее. Он водил охотников к новым стадам, которые затем отстреливали. Сам Иуда, разумеется, оставался в живых — ради следующей "сдачи".

2. Первый в истории, кто вымер дважды

Пиренейский козерог стал печально знаменит: в 2003 году учёные клонировали последний экземпляр исчезнувшего вида. Но через 10 минут после рождения козлёнок погиб из-за порока лёгких. Так животное стало первым и единственным существом, которое вымерло дважды.

3. Кофе — спасибо козам

Легенда гласит, что именно пастухи заметили, как их козы начинают "танцевать" после поедания кофейных зёрен. Любопытство победило — и вот мы все пьём эспрессо. А в Техасе в 1986 году даже была коза, которую официально сделали мэром. Её особенность? Любила пиво.

4. Морская козочка

Козы были на кораблях не просто так. Они давали молоко, не занимали много места и… умели плавать. Это делало их идеальными морскими попутчиками. Неудивительно, что они оказались на логотипе Военно-морской академии США.

5. Коза-паук? Да!

Учёные из Юты внедрили ген паука в ДНК коз — прямо в область, отвечающую за выработку молока. Результат? Из молока извлекали сверхпрочное волокно, прочнее кевлара. Его можно было бы использовать для создания искусственных связок или брони.

6. Терапия с рогами

В Великобритании козы стали участниками программы "совместной терапии". Их водят к пожилым людям и в дома престарелых. Да, в свитере они выглядят комично, но главное — помогают бороться с одиночеством и стрессом. Позитив в чистом виде.

7. Аромат любви (на любителя)

У самцов коз есть забавный (или пугающий) способ привлечь самок — они мочатся себе на ноги. Для сородичей — это суперсекси. Для людей — скорее повод держаться подальше.

Уточнения

Домашняя коза (лат. Capra hircus) — домашнее животное, вид парнокопытных из рода горные козлы (Capra) семейства полорогих.

