Более 100 лис в одном месте: в Японии это не шутка, а реальность

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Японии лиса — не просто пушистый зверёк, а почти мифическое существо. В легендах она может менять облик, предсказывать будущее и даже становиться хранителем храмов. Поэтому неудивительно, что в стране с таким трепетным отношением к культуре и природе нашлось место, где лисы живут как настоящие хозяйки.

Фото: flickr.com by Доминико Сальваньин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лиса

Где прячется лисья деревня

Всего в нескольких часах от Токио, в горной местности, расположено удивительное место — деревня лис. Это не сказка и не декорация к фильму, а настоящий заповедник, где обитает более ста рыжих красавиц. Лисы здесь чувствуют себя максимально комфортно, свободно гуляют по территории и не боятся людей — наоборот, охотно идут на контакт.

Что ждёт путешественника

Чтобы попасть в гости к волшебным лисам, нужно приобрести билет за $10. Взамен вы получите возможность прогуляться среди животных, понаблюдать за их повадками, сделать невероятные фото и почувствовать атмосферу полного слияния с природой.

Но лисы здесь — не единственные обитатели. Компанию им составляют мини-пони и зайцы, что делает это место ещё более уютным и сказочным.

Почему стоит поехать

Это не зоопарк и не шоу. Это место, где у животных есть свобода, а у людей — возможность наблюдать за ними в естественной среде. И всё это — в окружении японских гор, под шум ветра и лёгкий шорох хвостов.

Если вы ищете в Японии не только небоскрёбы и неон, но и живое прикосновение к волшебству — вам сюда.

Уточнения

Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных. Общее название нескольких видов млекопитающих семейства псовые.

