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Сиамская порода: для тех, кто не боится быть выбранным

1:53
Зоосфера

Сиамская кошка — не просто питомец, а личность с характером. Грациозная, умная, независимая — она не станет прыгать вам на колени по первому зову. Её любовь нужно заслужить. А если подойти к воспитанию без уважения, то можно столкнуться с довольно мстительной стороной этой изящной породы.

Сиамский кот
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сиамский кот

Не терпит грубости

Сиамы прослыли злопамятными, но в действительности они просто не прощают несправедливости. Физические наказания, крики, жестокость — табу. В ответ на такое отношение они не будут скромно уходить в угол. Воспитывать сиамскую кошку нужно мягко, с уважением, иначе — конфликт обеспечен.

Независимы, но не чужие

Если вы часто бываете вне дома, сиамская кошка — идеальный вариант. Она спокойно переживёт ваше отсутствие, не впадая в тоску. Однако не стоит путать независимость с безразличием. Своего человека она выделяет, чувствует его настроение и тонко реагирует на него. Но привязанность эта — не показная. Это скорее молчаливое признание: "Ты мой человек, просто не мешай мне сейчас быть на подоконнике."

Сиам — не для шумных компаний

Гости, особенно любящие "пообниматься", её вряд ли порадуют. Она сдержанна с незнакомцами и требует личного пространства. Проявления ласки с её стороны — скорее исключение, чем правило. Но если она подойдёт и ляжет рядом — считайте, это знак высшей кошачьей симпатии.

Осторожно: дети

Сиамская кошка не самая терпеливая и не любит хаоса. Маленький ребёнок с шумными играми и внезапными объятиями — не лучший компаньон для неё. Подождите, пока малыш подрастёт и научится уважать границы — тогда дружба с сиамом может сложиться.

Уточнения

Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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