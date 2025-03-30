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Мечтаете о лабрадоре? У этой породы есть свои сюрпризы

2:34
Зоосфера

Если бы существовал рейтинг самых душевных собак, лабрадоры заняли бы первое место с отрывом. Они покоряют не только милой мордочкой, но и редкой способностью искренне любить — всех и сразу. Но за их очарованием скрывается больше, чем принято думать. Что же нужно знать, прежде чем впустить лабрадора в свою жизнь?

Счастливый лабрадор
Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счастливый лабрадор

Откуда пришёл пушистый апортировщик

Название породы происходит от английского retrieve - "приносить". Именно этим лабрадоры и занимались изначально: помогали охотникам находить подстреленную дичь и аккуратно приносили её в зубах. Их вывели в XIX веке в Англии, скрестив ньюфаундлендов с другими породами.

Внешность, которую не перепутаешь

  • Вес: кобели до 40 кг, суки — на 5 кг легче

  • Рост: мальчики — до 57 см, девочки — немного ниже

  • Окрас: от чёрного до светло-пшеничного и шоколадного

  • Хвост: прямой, крепкий, как у выдры

  • Шерсть: короткая, с густым мягким подшерстком, водоотталкивающая

  • Особенность: перепонки между пальцами — отличные пловцы!

Характер — золотой стандарт

Лабрадоры — это собачьи экстраверты. Они искренне радуются каждому встречному, обожают детей, терпеливо переносят детские шалости и легко находят общий язык с другими животными. Даже кошки — не исключение!

Их энергии хватит на троих, поэтому прогулки должны быть активными и не реже двух раз в день по 40 минут. Сидячий образ жизни приводит к скуке и разрушительному поведению: страдают тапки, мебель и всё, что плохо спрятано.

Любовь, но не охрана

Они не умеют злиться и не умеют охранять. Даже вор может рассчитывать на хвостомахательный приём. Лабрадоры не рычат и почти не лают, их душа не знает агрессии.

Что может пойти не так

Минусы, о которых нужно знать заранее:

  • Не подойдут для охраны — слишком дружелюбны

  • Плохо переносят одиночество, могут заболеть от тоски

  • Сильно линяют, особенно при недостатке прогулок зимой

  • Обожают поесть — есть риск ожирения

Кому подойдёт лабрадор

Это идеальный компаньон для активной семьи, любящей прогулки, поездки на природу и игры на свежем воздухе. Он станет не только другом, но и настоящим членом вашей команды. Главное — быть готовым уделять ему внимание, ведь одиночество для него хуже любой болезни.

Уточнения

Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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