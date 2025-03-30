Мечтаете о лабрадоре? У этой породы есть свои сюрпризы

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если бы существовал рейтинг самых душевных собак, лабрадоры заняли бы первое место с отрывом. Они покоряют не только милой мордочкой, но и редкой способностью искренне любить — всех и сразу. Но за их очарованием скрывается больше, чем принято думать. Что же нужно знать, прежде чем впустить лабрадора в свою жизнь?

Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливый лабрадор

Откуда пришёл пушистый апортировщик

Название породы происходит от английского retrieve - "приносить". Именно этим лабрадоры и занимались изначально: помогали охотникам находить подстреленную дичь и аккуратно приносили её в зубах. Их вывели в XIX веке в Англии, скрестив ньюфаундлендов с другими породами.

Внешность, которую не перепутаешь

Вес : кобели до 40 кг, суки — на 5 кг легче

Рост : мальчики — до 57 см, девочки — немного ниже

Окрас : от чёрного до светло-пшеничного и шоколадного

Хвост : прямой, крепкий, как у выдры

Шерсть : короткая, с густым мягким подшерстком, водоотталкивающая

Особенность: перепонки между пальцами — отличные пловцы!

Характер — золотой стандарт

Лабрадоры — это собачьи экстраверты. Они искренне радуются каждому встречному, обожают детей, терпеливо переносят детские шалости и легко находят общий язык с другими животными. Даже кошки — не исключение!

Их энергии хватит на троих, поэтому прогулки должны быть активными и не реже двух раз в день по 40 минут. Сидячий образ жизни приводит к скуке и разрушительному поведению: страдают тапки, мебель и всё, что плохо спрятано.

Любовь, но не охрана

Они не умеют злиться и не умеют охранять. Даже вор может рассчитывать на хвостомахательный приём. Лабрадоры не рычат и почти не лают, их душа не знает агрессии.

Что может пойти не так

Минусы, о которых нужно знать заранее:

Не подойдут для охраны — слишком дружелюбны

Плохо переносят одиночество, могут заболеть от тоски

Сильно линяют, особенно при недостатке прогулок зимой

Обожают поесть — есть риск ожирения

Кому подойдёт лабрадор

Это идеальный компаньон для активной семьи, любящей прогулки, поездки на природу и игры на свежем воздухе. Он станет не только другом, но и настоящим членом вашей команды. Главное — быть готовым уделять ему внимание, ведь одиночество для него хуже любой болезни.

Уточнения

Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки.

