Мечтаете о лабрадоре? У этой породы есть свои сюрпризы

Если бы существовал рейтинг самых душевных собак, лабрадоры заняли бы первое место с отрывом. Они покоряют не только милой мордочкой, но и редкой способностью искренне любить — всех и сразу. Но за их очарованием скрывается больше, чем принято думать. Что же нужно знать, прежде чем впустить лабрадора в свою жизнь?
Название породы происходит от английского retrieve - "приносить". Именно этим лабрадоры и занимались изначально: помогали охотникам находить подстреленную дичь и аккуратно приносили её в зубах. Их вывели в XIX веке в Англии, скрестив ньюфаундлендов с другими породами.
Вес: кобели до 40 кг, суки — на 5 кг легче
Рост: мальчики — до 57 см, девочки — немного ниже
Окрас: от чёрного до светло-пшеничного и шоколадного
Хвост: прямой, крепкий, как у выдры
Шерсть: короткая, с густым мягким подшерстком, водоотталкивающая
Особенность: перепонки между пальцами — отличные пловцы!
Лабрадоры — это собачьи экстраверты. Они искренне радуются каждому встречному, обожают детей, терпеливо переносят детские шалости и легко находят общий язык с другими животными. Даже кошки — не исключение!
Их энергии хватит на троих, поэтому прогулки должны быть активными и не реже двух раз в день по 40 минут. Сидячий образ жизни приводит к скуке и разрушительному поведению: страдают тапки, мебель и всё, что плохо спрятано.
Они не умеют злиться и не умеют охранять. Даже вор может рассчитывать на хвостомахательный приём. Лабрадоры не рычат и почти не лают, их душа не знает агрессии.
Минусы, о которых нужно знать заранее:
Не подойдут для охраны — слишком дружелюбны
Плохо переносят одиночество, могут заболеть от тоски
Сильно линяют, особенно при недостатке прогулок зимой
Обожают поесть — есть риск ожирения
Это идеальный компаньон для активной семьи, любящей прогулки, поездки на природу и игры на свежем воздухе. Он станет не только другом, но и настоящим членом вашей команды. Главное — быть готовым уделять ему внимание, ведь одиночество для него хуже любой болезни.
Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.