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Влажный, сухой или консервы? Разбираемся, что лучше для кошки

2:34
Зоосфера

Выбор корма для кошки — не такая простая задача, как может показаться. Ведь пушистику нужно не просто вкусно покушать, а получать полноценное питание, чтобы оставаться бодрым, здоровым и игривым долгие годы. Чем наполнить миску, чтобы совесть не мучила, а питомец мурлыкал от счастья?

Кошка на спине
Фото: flickr.com by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка на спине

Почему не обойтись без готовых кормов

Самостоятельно сбалансировать рацион для кошки — задача не для новичков. Готовые корма решают эту проблему: они уже содержат витамины, минералы и все нужные элементы. Главное — выбрать подходящий.

Разновидности кормов

Консервы

Сочные и ароматные, они нравятся большинству кошек. Благодаря высокой влажности питомец получает влагу прямо с едой — дополнительная вода может и не понадобиться. Но есть нюанс: после вскрытия банка быстро теряет свежесть, хранить нужно только в холодильнике.

Влажный корм

Небольшие кусочки в соусе — что-то вроде кошачьего рагу. Влажности в нём меньше, чем в консервах, но всё же достаточно. Это отличная замена домашней еды: вкусно, питательно и удобно.

Сухой корм

Идеален для занятых хозяев: насыпал — и ушёл. Он долго хранится, не портится в миске, помогает очищать зубы от налёта. Главное правило — всегда должна быть свежая вода рядом. Иначе пользы будет меньше, чем вреда.

Не только вкус, но и класс

Все корма делятся на категории — и это влияет не только на цену, но и на здоровье питомца.

  • Экономкласс. Утоляет голод, но на этом всё. Витаминов — почти нет, польза — сомнительная. Подходит лишь как временная мера.

  • Премиум. Содержит мясо, витамины и сбалансированные компоненты. Идеальный выбор для ежедневного рациона, особенно если вы заботитесь о здоровье питомца.

  • Суперпремиум и холистик. Натуральный состав, минимум добавок, максимум пользы. Такой корм ближе всего к естественному питанию, но и цена соответствующая.

Здоровое питание — это не изыски, а основа долгой жизни вашего питомца. Подбирайте корм по потребностям и возможностям, следите за качеством и не забывайте про воду, особенно если выбираете сухие варианты. Ваша кошка это оценит — мурлыканьем и долгими годами рядом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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