Питомец тает на глазах, хотя ест как обычно? Причина может быть опасной

Ваша кошка или собака вдруг перестала радовать игривым нравом и стала терять вес? Миска остаётся полной, взгляд потухший, а на месте бодрого хвостика — апатия? Это может быть тревожным сигналом, который нельзя игнорировать.
Резкая потеря веса — это не каприз и не возраст. У кошек за этим нередко скрываются проблемы с щитовидкой или диабет, а у собак — болезни почек или паразиты.
Обратите внимание на аппетит:
Если питомец стал есть меньше — это звоночек.
Если он, наоборот, ест много, но продолжает худеть — звоночек вдвойне.
Например, гипертиреоз у кошек ускоряет обмен веществ, из-за чего животное постоянно голодно, но тает на глазах. У собак гельминты могут вызывать тот же эффект — усиленный аппетит при потере массы и тусклой шерсти.
Изменения в привычках могут сказать больше любых слов:
Активная кошка вдруг спит весь день.
Весёлый пёс больше не встречает вас у двери.
Добавьте к этому вялость, рвоту, диарею, частое мочеиспускание — и у вас целый список поводов для визита к ветеринару.
Например:
Лучшее лечение — это профилактика:
Регулярный осмотр у ветеринара. Анализы, УЗИ и общий контроль состояния — раз в год обязательно.
Качественное питание. Резкие изменения в рационе, дешёвый корм или перекорм — прямой путь к диабету и аллергиям.
Защита от паразитов. Особенно весной и летом: блохи, клещи и гельминты могут не только мучить, но и заражать.
Если вы замечаете тревожные симптомы — не ждите. Чем раньше болезнь будет выявлена, тем выше шанс её победить.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.