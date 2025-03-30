Скаты на грани исчезновения: новая улика найдена в их ДНК

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Звездчатые скаты — обитатели холодных вод Северной Атлантики. На первый взгляд, они выглядят одинаково, но одна загадка долго не давала покоя учёным: почему только у берегов Северной Америки встречаются как крупные, так и мелкие формы, а в Арктике и у Европы — исключительно крупные?

Фото: Sting Rays by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скаты в воде

Международная группа исследователей нашла разгадку, опубликовав результаты в журнале Nature Communications.

Почему одни звездчатые скаты вырастают до метра, а другие — нет: учёные нашли ответ в ДНК

Перевёрнутый участок генома

Анализ ДНК звёздчатых скатов (Amblyraja radiata) показал, что разница в размере связана с генетической инверсией - это участок ДНК, который "перевёрнут" относительно обычного положения. Он присутствует только у крупных особей, а у мелких полностью отсутствует.

"Хотя подобные инверсии в природе нередки, именно эта оказалась ключом к размерному различию внутри одного вида", — сообщают авторы исследования.

Один вид — две формы

У североамериканской популяции встречаются скаты длиной как до 105 см, так и до 72 см.

встречаются скаты длиной как до 105 см, так и до 72 см. В арктических водах и у берегов Европы - исключительно крупные экземпляры.

Обе формы мирно сосуществуют, но только одна несёт в себе генетический "переворот".

Новое открытие позволит:

точнее различать две формы скатов,

отслеживать их численность,

и, возможно, понять причины сокращения североамериканской популяции, несмотря на охранные меры.

Исследователи надеются, что эти знания помогут выработать более эффективные стратегии сохранения вида.

Уточнения

Ска́ты - один из двух надотрядов пластиножаберных хрящевых рыб, содержащий четыре отряда и пятнадцать семейств.



