Скаты на грани исчезновения: новая улика найдена в их ДНК

Звездчатые скаты — обитатели холодных вод Северной Атлантики. На первый взгляд, они выглядят одинаково, но одна загадка долго не давала покоя учёным: почему только у берегов Северной Америки встречаются как крупные, так и мелкие формы, а в Арктике и у Европы — исключительно крупные?
Международная группа исследователей нашла разгадку, опубликовав результаты в журнале Nature Communications.
Перевёрнутый участок генома
Анализ ДНК звёздчатых скатов (Amblyraja radiata) показал, что разница в размере связана с генетической инверсией - это участок ДНК, который "перевёрнут" относительно обычного положения. Он присутствует только у крупных особей, а у мелких полностью отсутствует.
"Хотя подобные инверсии в природе нередки, именно эта оказалась ключом к размерному различию внутри одного вида", — сообщают авторы исследования.
Один вид — две формы
Обе формы мирно сосуществуют, но только одна несёт в себе генетический "переворот".
Новое открытие позволит:
Исследователи надеются, что эти знания помогут выработать более эффективные стратегии сохранения вида.
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