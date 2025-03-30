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Скаты на грани исчезновения: новая улика найдена в их ДНК

1:45
Зоосфера

Звездчатые скаты — обитатели холодных вод Северной Атлантики. На первый взгляд, они выглядят одинаково, но одна загадка долго не давала покоя учёным: почему только у берегов Северной Америки встречаются как крупные, так и мелкие формы, а в Арктике и у Европы — исключительно крупные?

Скаты в воде
Фото: Sting Rays by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скаты в воде

Международная группа исследователей нашла разгадку, опубликовав результаты в журнале Nature Communications.

Почему одни звездчатые скаты вырастают до метра, а другие — нет: учёные нашли ответ в ДНК

Перевёрнутый участок генома

Анализ ДНК звёздчатых скатов (Amblyraja radiata) показал, что разница в размере связана с генетической инверсией - это участок ДНК, который "перевёрнут" относительно обычного положения. Он присутствует только у крупных особей, а у мелких полностью отсутствует.

"Хотя подобные инверсии в природе нередки, именно эта оказалась ключом к размерному различию внутри одного вида", — сообщают авторы исследования.

Один вид — две формы

  • У североамериканской популяции встречаются скаты длиной как до 105 см, так и до 72 см.

  • В арктических водах и у берегов Европы - исключительно крупные экземпляры.

Обе формы мирно сосуществуют, но только одна несёт в себе генетический "переворот".

Новое открытие позволит:

  • точнее различать две формы скатов,
  • отслеживать их численность,
  • и, возможно, понять причины сокращения североамериканской популяции, несмотря на охранные меры.

Исследователи надеются, что эти знания помогут выработать более эффективные стратегии сохранения вида.

Уточнения

Ска́ты - один из двух надотрядов пластиножаберных хрящевых рыб, содержащий четыре отряда и пятнадцать семейств.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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