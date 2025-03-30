Движение перед прыжком: инстинкт, который не исчез с одомашниванием кошки

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если у вас есть кошка, вы наверняка замечали: перед прыжком она виляет тазом, словно пританцовывает. Это короткое, почти незаметное движение — не случайность. Но зачем оно нужно? Учёные пока не пришли к единому выводу, но у них есть несколько интересных гипотез.

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Почему кошки "танцуют" перед прыжком: загадка кошачьего виляния тазом

Биомеханика охотника

Профессор эволюционной биомеханики Джон Хатчинсон считает, что это движение помогает кошке прижать задние лапы к поверхности и тем самым обеспечить лучшее сцепление. Это особенно важно перед прыжком - ведь отталкивание должно быть точным и мощным.

"Это может быть способом активировать сенсорные и моторные системы для быстрой реакции", — предполагает Хатчинсон.

Проще говоря, кошка калибрует своё тело: готовит мышцы, балансирует вес, выбирает точку опоры — всё ради одного идеального рывка.

Разминка или возбуждение

Есть и другая точка зрения: виляние тазом — это разминка мышц. Быстрое, ритмичное движение может разогревать задние лапы перед напряжением, чтобы избежать судороги или неудачного прыжка.

Некоторые специалисты также считают, что виляние — проявление охотничьего возбуждения, своего рода эмоциональный "ритуал" перед атакой.

Это делают и львы

Интересно, что не только домашние кошки ведут себя так. Львы, тигры и другие дикие кошачьи тоже двигают тазом перед прыжком на добычу. Такое поведение, по всей видимости, сформировалось ещё до одомашнивания, более 10 000 лет назад.

Так что, если ваша кошка делает "мяу-ниндзя" и виляет тазом — перед вами древний охотник, готовящийся к атаке. Пусть даже цель — не антилопа, а игрушечная мышка.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



