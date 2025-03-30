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Кошки и потягушки: зачем они делают это постоянно

1:32
Зоосфера

Кошки могли бы без труда выиграть золотую медаль за растяжку. Эти пушистые мастера флексибильности потягиваются так часто и так тщательно, что невольно возникает вопрос: зачем?

Кошка Муся
Фото: Telegram / Янина ПаVленко | Ялта by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка Муся

Почему кошки так обожают потягиваться (и делают это чаще нас)

Полдня в объятиях Морфея

Кошки проводят во сне от 12 до 16 часов в сутки, и это вдвое больше, чем человек. Во время фазы глубокого сна их мозг "отключает" большинство мышц, чтобы животное не двигалось и не травмировалось во сне. Так природа защитила их от падений и резких движений в дремоте.

После пробуждения кошки первым делом растягиваются — и не ради показухи. Это важный биологический механизм, который:

  • восстанавливает кровообращение,
  • нормализует давление,
  • активирует мышцы и мозг,
  • выводит токсины, такие как углекислый газ и молочная кислота.

Потягивание помогает кошке перейти из состояния "сон" в состояние "охота" всего за пару секунд.

Готовность №1:

Растяжка — это ещё и тактический ход. Она готовит тело к резкому броску, если в поле зрения вдруг появится добыча — мышь, насекомое или даже ваша нога. Это как быстрая активация всех систем: от лап до ушей.

Им это ещё и приятно

И, наконец, кошки просто получают удовольствие от растяжки. Это способ расслабиться, почувствовать контроль над телом и… быть собой.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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