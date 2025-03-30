Кошки и потягушки: зачем они делают это постоянно

Кошки могли бы без труда выиграть золотую медаль за растяжку. Эти пушистые мастера флексибильности потягиваются так часто и так тщательно, что невольно возникает вопрос: зачем?
Полдня в объятиях Морфея
Кошки проводят во сне от 12 до 16 часов в сутки, и это вдвое больше, чем человек. Во время фазы глубокого сна их мозг "отключает" большинство мышц, чтобы животное не двигалось и не травмировалось во сне. Так природа защитила их от падений и резких движений в дремоте.
После пробуждения кошки первым делом растягиваются — и не ради показухи. Это важный биологический механизм, который:
Потягивание помогает кошке перейти из состояния "сон" в состояние "охота" всего за пару секунд.
Готовность №1:
Растяжка — это ещё и тактический ход. Она готовит тело к резкому броску, если в поле зрения вдруг появится добыча — мышь, насекомое или даже ваша нога. Это как быстрая активация всех систем: от лап до ушей.
Им это ещё и приятно
И, наконец, кошки просто получают удовольствие от растяжки. Это способ расслабиться, почувствовать контроль над телом и… быть собой.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.