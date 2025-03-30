Выжить любой ценой: тараканы, которые не сдаются

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пока человечество размышляет о конце света, тараканы продолжают ползать по планете, как ни в чём не бывало. Существуя уже около 300 миллионов лет, эти насекомые пережили динозавров, ледниковые периоды и тех, кто пытался их вытравить. А теперь им приписывают ещё одно достижение: способность выжить после ядерной катастрофы.

Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Таракан

Ядерная зима: тараканы — ни сном ни духом

Выдержат ли тараканы радиацию

Исследования действительно подтверждают: тараканы устойчивее к радиации, чем человек. Если смертельная доза для нас составляет примерно 5 Грэй, то тараканы спокойно переносят облучение до 50 Грэй — в десять раз больше. Однако абсолютными рекордсменами оказались вовсе не они, а… мучные хрущаки, у которых показатели выживаемости оказались ещё выше.

Тараканы способны:

не есть больше месяца,

переносить высокую дозу облучения,

размножаться с пугающей скоростью,

и приспосабливаться к практически любым условиям.

"Некоторые из 4000 видов тараканов, вероятно, смогли бы выжить даже после глобального катаклизма", — отмечают учёные.

Но они будут не единственные

Хотя миф о том, что тараканы — единственные выжившие после ядерной войны, преувеличен, их шансы на выживание действительно выше, чем у многих других видов. Особенно если учитывать их скорость адаптации и способность "молча" пересидеть бедствия.

Уточнения

Тарака́ны - отряд насекомых из надотряда тараканообразных.

