Выжить любой ценой: тараканы, которые не сдаются

Пока человечество размышляет о конце света, тараканы продолжают ползать по планете, как ни в чём не бывало. Существуя уже около 300 миллионов лет, эти насекомые пережили динозавров, ледниковые периоды и тех, кто пытался их вытравить. А теперь им приписывают ещё одно достижение: способность выжить после ядерной катастрофы.
Выдержат ли тараканы радиацию
Исследования действительно подтверждают: тараканы устойчивее к радиации, чем человек. Если смертельная доза для нас составляет примерно 5 Грэй, то тараканы спокойно переносят облучение до 50 Грэй — в десять раз больше. Однако абсолютными рекордсменами оказались вовсе не они, а… мучные хрущаки, у которых показатели выживаемости оказались ещё выше.
Тараканы способны:
"Некоторые из 4000 видов тараканов, вероятно, смогли бы выжить даже после глобального катаклизма", — отмечают учёные.
Но они будут не единственные
Хотя миф о том, что тараканы — единственные выжившие после ядерной войны, преувеличен, их шансы на выживание действительно выше, чем у многих других видов. Особенно если учитывать их скорость адаптации и способность "молча" пересидеть бедствия.
Тарака́ны - отряд насекомых из надотряда тараканообразных.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.