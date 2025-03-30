Морские млекопитающие спят с одним глазом открытым — буквально

В отличие от нас, морские млекопитающие не могут просто лечь и уснуть, ведь им нужно регулярно всплывать за воздухом. Как же они отдыхают, не рискуя утонуть? Ответ — в удивительной особенности их мозга.

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Как дельфины и киты спят, не захлебываясь: секрет однополушарного сна

Спит только половина мозга

Дельфины, киты и другие морские млекопитающие используют однополушарный сон: одна половина мозга отдыхает, а другая остаётся активной. Это позволяет им:

контролировать дыхание;

следить за окружающей средой;

поддерживать контакт с другими членами стаи.

Учёные наблюдали, как дельфины во время сна держат один глаз открытым — при этом активна противоположная половина мозга. Аналогичный механизм встречается и у птиц.

Как спят гиганты океана

Кашалоты практикуют статичный сон: они поднимаются вертикально носом вверх, оставаясь почти без движения в толще воды. В этот момент они не реагируют на раздражители, что говорит о глубоком сне. Однако более 15–20 минут под водой они находиться не могут — потом снова требуется вдох.

Такое положение помогает:

сократить потерю тепла;

снизить активность до минимума;

избежать внимания хищников.

Спят, но всегда начеку

Морским млекопитающим приходится совмещать отдых с выживанием. Их сон не похож на наш — это постоянный компромисс между восстановлением и безопасностью. И именно поэтому никогда не спит весь их мозг сразу.

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие к семейству дельфиновых.

