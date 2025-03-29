Эволюция в действии: кто ускорил своё развитие до предела

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Один из самых интригующих вопросов биологии — почему одни животные эволюционируют стремительно, а другие будто застряли во времени? Учёные до сих пор спорят, что играет ключевую роль - особенности самих организмов или влияние окружающей среды.

Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ящерица

Эволюция на скорости света: какие животные меняются быстрее всех

Стабильная внешность, молекулярная скорость

На первый взгляд, гаттерия, или туатара - живая иллюстрация стабильности. Этот новозеландский реликт внешне почти не изменился за 200 миллионов лет. Однако, как выяснили учёные, на молекулярном уровне туатары эволюционируют с поразительной скоростью. Их генетические мутации накапливаются быстрее, чем у многих других позвоночных.

"Это напоминает гонку под капотом, когда снаружи кажется, что ничего не происходит", — отмечает Майкл Бентон из Университета Бристоля.

Озёрные чемпионы по обновлению

Но есть и другой взгляд. Палеонтолог Майкл Ли из Университета Флиндерса приводит в пример цихлид из озера Виктория. Эти рыбы за всего 15 тысяч лет "размножились" в более чем 500 видов, каждый из которых занял собственную экологическую нишу.

Такой темп возможен благодаря:

уникальному строению тела,

разнообразию среды,

селективному спариванию.

"Цихлиды создают новые версии себя буквально на наших глазах", — подчёркивает Ли.

Одни — молчаливые гении ДНК, другие — мастера быстрой адаптации. Так что ответ на вопрос, кто эволюционирует быстрее, зависит от того, что именно считать "скоростью" — изменения в генах или видимую трансформацию вида.

Уточнения

Гатте́рия - вид пресмыкающихся, единственный современный представитель древнего отряда клювоголовых.

