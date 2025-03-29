Самоубийство леммингов — выдумка: что произошло на самом деле

Маленькие пушистые лемминги давно стали символом слепого следования за толпой, а сцена их "массового самоубийства" со скалы прочно засела в массовом сознании. Но правда ли, что эти зверьки действительно совершают такие жуткие поступки? Ответ — категоричное "нет”.
Disney и фальсификация, которая стала легендой
Истоки мифа — в документальном фильме "Белая глушь", выпущенном компанией Disney в 1958 году. В одной из сцен показано, как лемминги якобы массово бросаются со скалы в реку. В фильме это выглядело как естественное поведение, почти как акт коллективного суицида.
Но, как выяснилось позже, всё было постановкой.
"Создатели фильма буквально сбрасывали леммингов со скалы и использовали монтаж, чтобы создать иллюзию "сознательного" прыжка", — рассказывает биолог Энди Балтеншпергер из Университета Аляски.
В реальности лемминги — отличные пловцы. Во время резкого увеличения численности они могут массово мигрировать в поисках пищи и новых территорий. Иногда это действительно приводит к тому, что животные переплывают водоёмы, включая быстрые реки. Но не потому, что хотят погибнуть, а потому что так устроена их природа.
Рост популяции леммингов может происходить каждые 3-5 лет - в благоприятные годы, когда много пищи и мало хищников. Именно такие миграции могли лечь в основу мифической сцены.
Миф разрушен
Научное сообщество давно пришло к выводу: никакого массового суицида нет. Колебания численности леммингов напрямую зависят от экологических факторов, в первую очередь — от хищников, а не от якобы врождённого стремления к гибели.
Ле́мминги - группа из нескольких родов подсемейства полёвковых семейства хомяков отряда грызунов.
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