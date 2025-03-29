Пес, исчезнувший на год: как маленькая собака пережила 16 месяцев в дикой природе Австралии

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте себе миниатюрную собаку, потерявшуюся на одном из самых изолированных островов Австралии. Эта удивительная история стала реальностью для Валери, мини-Такса, которая исчезла на Острове Кенгуру в Южной Австралии в ноябре 2023 года.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы такса

Пес, весивший меньше 4 кг и носивший розовый ошейник, сбежал во время отдыха своих владельцев, но продолжал выживать в дикой природе.

Как Валери выжила?

На протяжении 16 месяцев Валери оставалась невидимой, несмотря на поиски волонтеров и специалистов. Было невозможно поймать её, так как она избегала людей.

Тем не менее, недавно появилась информация, что собаку видели местные жители, и спасательная группа Kangala начала новую поисковую операцию.

"На основе видео и первичных отчетов, мы теперь уверены, что Валери жива", — сообщила команда Kangala.

Тем не менее, несмотря на усилия, поймать собаку не удавалось.

Невероятные условия выживания

Как же такая маленькая собака смогла выжить в дикой природе? Эксперты считают, что Валери могла питаться трупами животных, которые погибали под колесами автомобилей, или использовать источники воды, которые находила на острове.

В отличие от диких собак Австралии — динго, мини-Такс не привыкли к жизни в таких условиях, что делает историю Валери еще более поразительной.

"Собаки — это настоящие оппортунисты. Они могут есть практически все, что попадется им на пути, включая фекалии", — пояснил профессор Паула МакГриви из Университета Сиднея.

Что же дальше?

Теперь, когда Валери была замечена в 15 километрах от того места, где она пропала, владельцы и спасатели не теряют надежды вернуть её домой.

Эта история напоминает, как воля к жизни может преодолеть даже самые суровые условия.

Уточнения

Та́кса (нем. Dachshund, dackel) — порода южно-немецких норных охотничьих собак. Существует несколько разновидностей такс, отличающихся размерами и весом — стандартные, миниатюрные и кроличьи. Также такс разделяют по шёрстному покрову на гладкошерстных, длинношёрстных и жесткошёрстных.



Ю́жная Австра́лия (англ. South Australia) — штат в центре южной части Австралии. Административный центр — город Аделаида. Территория штата располагается на наиболее засушливых землях континента, а его общая территория 983 482 км² делает её четвёртым по размерам австралийским штатом.

