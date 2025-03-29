Не для дивана: три породы собак, которым нужен экшн каждый день

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтаете о четвероногом друге, который с радостью отправится с вами в поход, пробежку или просто на активную прогулку? Тогда вам стоит присмотреться к собакам, чья энергия буквально требует выхода. Эти породы не просто любят двигаться — они в этом нуждаются.

Фото: pixabay.com by KatrinKerou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордер-колли

Бордер-колли: умный — не значит спокойный

Эта собака легко запоминает команды и может казаться идеальной. Но! Бордер-колли — пастушья порода. Без постоянной активности она начнёт скучать, а от скуки — чудить.

Прогулки по 2-3 часа в день, тренировки, игры на ловкость, фрисби, фристайл — всё это должно быть в ежедневном расписании.

Если не занять мозг и тело колли — она сама найдёт себе "развлечения". И вам они вряд ли понравятся.

Сибирский хаски: мотор не глушится

Хаски выводили для того, чтобы тянуть сани по льду — сил у него с избытком. Это не просто собака, это маленький двигатель на четырёх лапах.

Чтобы хаски чувствовал себя счастливым (и не развалил квартиру от скуки), ему нужно:

минимум 3 часа активного выгула в день ,

бег, игры, а не просто прогулки на поводке ,

возможность быть полезным.

Не ждите, что хаски будет послушным компаньоном без нагрузки — его энергия требует направления.

Джек-рассел-терьер: маленький, да удаленький

На вид — милый и забавный, на деле — взрывной комок энергии. Джек-рассел обожает людей, но ещё больше он любит движение.

Без должной активности он начинает лаять, грызть мебель и превращаться в маленький ураган.

Прогулки, трюки, игрушки, поиск предметов — всё это помогает терьеру оставаться в хорошем настроении и форме. Плюс — он прекрасно поддаётся обучению, если подходить к процессу с юмором и терпением.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



