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Топ кошек для диванных людей — мягкие, спокойные, ласковые

2:36
Зоосфера

Хотите кошку, которая не скачет по потолку в 3 часа ночи и с радостью проводит день в обнимку с пледом? Тогда эти породы — идеальный выбор. Они не требуют ежедневных квестов, не лезут на люстры и не устраивают концертов. Их кредо — покой, уют и немного ласки.

Британский кот
Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Британский кот

Персидская кошка: настоящая аристократка

Пушистая, как облачко, персидская кошка любит тишину, уют и неторопливые поглаживания. Она не станет требовать внимания и с удовольствием полежит в одиночестве, если вы заняты. Главное — мягкий плед и отсутствие суеты.

Рэгдолл: обнимашки на заказ

Недаром их прозвали "тряпичными куклами": рэгдоллы расслабляются в руках настолько, что буквально тают. Они обожают находиться рядом с человеком и с удовольствием дремлют у вас на коленях. Мягкие, спокойные и очень добрые.

Экзотическая короткошерстная: плюшевая нежность

Она унаследовала от персов добродушный нрав, но избавилась от ухода за длинной шерстью. Экзоты не назойливы, хорошо ладят с детьми и другими животными, иногда играют, но в целом предпочитают размеренное существование.

Британская короткошерстная: идеальный сосед

Круглые глаза, плюшевая шерсть и спокойный характер — британцы словно созданы для ленивых вечеров на диване. Они не назойливы, но ценят компанию, ненавязчиво подставляют бочок для поглаживания и обожают спать поближе к хозяину.

Рагамаффин: мягкий друг с добрым сердцем

Близкий родственник рэгдолла, но с богатым выбором окрасов и текстур шерсти. Рагамаффины — это коты-обнимашки: мягкие, добрые, терпеливые. Идеальны для семей с детьми и другими питомцами.

Бирманская кошка: тишина и взаимопонимание

"Священная бирма" — это гармония в кошачьем обличии. Она спокойна, умна и умеет находиться рядом, не надоедая. Обожает спокойную атмосферу и ласковые руки, избегает шума и хаоса.

Сиамская кошка: говорливая лентяйка

Да, сиамки любят "поговорить", но активничать — не особо. Они общительные, умные и невероятно привязаны к одному человеку. Могут немного поревновать, но зато спать с вами под боком — их любимое занятие.

Неважно, какую породу вы выберете — главное, чтобы рядом была любовь. Именно она делает кошку самой спокойной, ласковой и преданной.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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