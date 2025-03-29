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Кошка царапает мебель? Возможно, причина не в упрямстве

1:45
Зоосфера

Антивандальная ткань, суперпрочная обивка, рекламные обещания "не царапается" — всё это радует кошатника. Но радость длится недолго, потому что… кошка всё равно дерёт мебель. Причём с остервенением. Почему? Просто она не может иначе.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Это не вредность, а необходимость

Даже если ваш питомец интеллигентен до кончиков усов, когти на подлокотнике — не каприз. А вот зачем он это делает на самом деле:

1. Маникюр по-кошачьи

Когти растут постоянно и требуют обновления. При царапании обивку остаются мелкие фрагменты — это старая оболочка когтя. Так кошка ухаживает за собой. Ну а где подручнее всего это сделать? Конечно, о мягкий уголок дивана.

2. Территория под контролем

Да-да, это метка. Но не такая, как с пахучими ферментами (что вдвойне неприятно), а визуальная. Царапины говорят другим животным: "Это моё." А ещё в подушечках лап — железы, оставляющие еле уловимый запах.

3. Инстинкт охотника

Домашняя кошка может выглядеть как подушка с лапами, но в душе — это тигр. Царапая мебель, она разминается, тренирует мышцы, держит себя в форме. И, что важнее всего, — учится управлять когтями: выпускать, втягивать, контролировать силу.

Кошка не "портит" мебель, она использует то, что ей доступно, чтобы остаться собой.

Что делать

Пока в доме нет достойной альтернативы — например, удобной когтеточки в нужном месте — кошка будет выбирать то, что работает. И неважно, сколько стоил диван.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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