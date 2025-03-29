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Один приём — и собака перестаёт лаять по каждому поводу

2:13
Зоосфера

Собака может и должна лаять — это её способ выражать эмоции, сообщать об опасности, приветствовать или просто скучать. Но вот что важно: воспитанная собака не будет устраивать концерт при каждом шорохе за дверью. И если вас уже недолюбливают соседи, пора заняться этим вопросом.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Почему собака лает

Лай — это не каприз, а сигнал. Пёс может:

  • услышать подозрительный звук,

  • почувствовать непривычный запах,

  • выражать тревогу, скуку или радость.

"Лай — это язык. Главное — уметь его "переводить”."

Каждая ситуация требует своей реакции. Пёс не виноват, если вы не поняли, что он пытается сказать.

Некоторые породы — громче других

Если вы живёте в доме с тонкими стенами, выбор породы — критически важен. Например, любители пошуметь:

  • чихуахуа,

  • джек-рассел-терьеры,

  • йорки,

  • фокстерьеры,

  • пудели и шпицы.

Это активные, темпераментные породы с ярко выраженным охранным или охотничьим инстинктом. Они не будут молчать, если что-то не по ним.

А вот потенциальные "молчуны":

  • басенджи,

  • сиба-ину,

  • акита-ину,

  • борзые.

Они спокойнее, сдержаннее и не склонны поднимать тревогу без весомой причины.

Как справиться с бесконечным лаем

Универсального способа не существует. Но есть ключевые принципы:

  • Усталый пёс — спокойный пёс. Добавьте физическую активность, меняйте маршрут прогулки, играйте, обучайте.

  • Соблюдайте режим. Собака должна спать 14-18 часов в сутки. Нехватка отдыха ведёт к перевозбуждению.

  • Проверьте здоровье. Иногда лай связан с дискомфортом, который может выявить только ветеринар.

  • Следите за собой. Ваше раздражение или тревожность пёс чувствует и начинает лаять ещё активнее.

  • Учитывайте породу. И подбирайте занятия по её характеру.

"Если у собаки будет насыщенная и интересная жизнь — лаять без причины ей просто не захочется."

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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