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Кошки и вода: злейшие враги или просто неудачный опыт

1:46
Зоосфера

Собака радостно прыгает в пруд, а кошка мечтает сбежать, стоит только намочить лапу. Отношение к воде у этих двух популярных питомцев — как небо и земля. Но в основе этой разницы лежат вполне логичные причины.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Почему кошки терпеть не могут воду, а собаки в восторге от купания

Почему кошки избегают водных процедур

Кошки — существа, обожающие контроль. Им важно ощущать твёрдую опору под лапами, а вода нарушает это чувство стабильности. Плюс у них есть ещё один "враг" — влажная шерсть.

"Шерсть кошек сохнет дольше, чем у собак, и им неприятно оставаться мокрыми надолго", — объясняет Келли Боллен, директор поведенческих программ Корнелльского университета.

После купания кошка чувствует себя уязвимой, не может нормально согреться и, что ещё хуже — выглядит неуклюже.

А собаки: они буквально рождены для воды

У многих пород собак водная среда — часть эволюционного наследия. Например:

  • Португальская водяная собака
  • Ирландский водяной спаниель

Эти породы выводились с расчётом на работу в воде: у них особая структура тела, лапы-плавники и даже шерсть, быстро отталкивающая влагу.

Такой генетический "водяной багаж" и объясняет их любовь к купанию.

Всё начинается с детства

Кошки с юного возраста избегают воды — и, не сталкиваясь с ней, закрепляют поведение. Собаки же чаще знакомятся с водой в щенячьем возрасте и начинают воспринимать её как часть игры и исследования мира.

Итог — формирование привычки. Кто-то с удовольствием брызгается в луже, кто-то мечтает, чтобы этого "мокрого ужаса" не существовало вовсе.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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