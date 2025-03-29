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Вот почему ваша кошка ненавидит гостей — и как это исправить

2:16
Зоосфера

Вы любите свою кошку и гордитесь ею — это понятно. И когда в дом приходят гости, рука так и тянется представить им пушистую звезду: "Вот, смотрите, какая красавица!" Но стоит ли?

Кот
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Гость — не повод для кошачьей фотосессии

Сценарий знакомый: кошку вытаскивают из лежанки, где она мирно спала, или из-под дивана, где она явно пряталась не просто так. И вот начинается — один гладит, другой сажает на колени, третий целует в нос. Всё из лучших побуждений. Только вот кошке это всё - в тягость.

Представьте себя на её месте

Вообразите: в ваш дом заходит громкий незнакомец, хватает вас за плечи и начинает тискать. Приятно? Не очень. То же чувствует кошка, особенно если человек ей незнаком. Это базовый инстинкт: чужак может быть опасен.

"Кошка не знает, что тётя Маша — добрая. Её инстинкт говорит: беги!"

И если ребёнку можно объяснить, что всё в порядке, то кошке — увы. Она продолжит бояться. А если вторжения в её личное пространство будут повторяться, страх превратится в хронический стресс.

Территория — это святое

Кошки — территориальные существа. Им важно чувствовать контроль над своим пространством. Приход гостей — уже стресс. А когда их ещё и хватают — это нарушает всё представление кошки о безопасности.

Со временем это может вылиться в серьёзные поведенческие проблемы:

  • агрессия,

  • пугливость,

  • тревожность.

И даже если ваша кошка выглядит спокойной, это не значит, что она не испытывает стресс — она может просто замирать от страха.

Уважайте границы кошки

Нельзя позволять малознакомым людям брать питомца на руки без его желания. Он сам решит, когда познакомиться с гостем: обнюхает, может быть, даже залезет на колени. Но — по своей воле.

"Если уж так хочется тискать кота — заведите собственного."

Особенно осторожно с детьми: они могут навредить животному, сами испугаться или получить от кошки неожиданный отпор. Всё-таки у кошек есть когти — и чувство самосохранения.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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