Самые странные коты мира: один выглядит как мягкая игрушка, другой — как эльф

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эти кошки приковывают взгляды с первого мига. Вывернутые ушки, короткие лапки, плоская мордочка или вовсе отсутствие хвоста — всё это не дефекты, а уникальные черты, за которые породы ценят и любят.

Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот породы манчкин

Керл: уши, которые живут своей жизнью

Американского керла вы узнаете по ушам — они вывернуты назад, будто кто-то подшутил над кошкой. Интересно, что котята керлов рождаются с прямыми ушками, а характерный изгиб формируется позже. И чем круче завиток, тем ценнее считается котёнок.

Манчкин: коротколапый спринтер

У манчкинов лапы короче обычных почти в три раза. Но не спешите сочувствовать: эти кошки не только не испытывают неудобств, но и славятся своей ловкостью, гибкостью и энергичностью. Маленькие лапки не мешают большим приключениям.

Эльф: загадка на лапках

Голая кожа плюс загнутые уши — получается настоящий эльф. Эта редкая и экзотическая порода появилась при скрещивании американского керла и канадского сфинкса. Результат — кошка, которую невозможно забыть, даже увидев однажды.

Экзот: плюшевая харизма

Круглая морда, приплюснутый нос, пухлые щечки — экзот выглядит как мультипликационный герой. Это короткошёрстный "племянник" персидской кошки, крупный, мягкий и трогательно задумчивый. Хочется только гладить и умиляться.

Мэнкс: кот без хвоста

У мэнксов хвоста чаще всего просто нет. Но бывают исключения — порода допускает варианты с коротким или даже полноценным хвостиком. Главное в мэнксе — не длина хвоста, а добродушный характер и преданность семье.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



