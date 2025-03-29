Эти кошки приковывают взгляды с первого мига. Вывернутые ушки, короткие лапки, плоская мордочка или вовсе отсутствие хвоста — всё это не дефекты, а уникальные черты, за которые породы ценят и любят.
Американского керла вы узнаете по ушам — они вывернуты назад, будто кто-то подшутил над кошкой. Интересно, что котята керлов рождаются с прямыми ушками, а характерный изгиб формируется позже. И чем круче завиток, тем ценнее считается котёнок.
У манчкинов лапы короче обычных почти в три раза. Но не спешите сочувствовать: эти кошки не только не испытывают неудобств, но и славятся своей ловкостью, гибкостью и энергичностью. Маленькие лапки не мешают большим приключениям.
Голая кожа плюс загнутые уши — получается настоящий эльф. Эта редкая и экзотическая порода появилась при скрещивании американского керла и канадского сфинкса. Результат — кошка, которую невозможно забыть, даже увидев однажды.
Круглая морда, приплюснутый нос, пухлые щечки — экзот выглядит как мультипликационный герой. Это короткошёрстный "племянник" персидской кошки, крупный, мягкий и трогательно задумчивый. Хочется только гладить и умиляться.
У мэнксов хвоста чаще всего просто нет. Но бывают исключения — порода допускает варианты с коротким или даже полноценным хвостиком. Главное в мэнксе — не длина хвоста, а добродушный характер и преданность семье.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.