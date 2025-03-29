Птицы, которые помнят — и боятся: что вороны знают о смерти

Вороны снова доказали, что они не просто умные птицы — они способны осознавать смерть и испытывать страх перед ней. К такому выводу пришёл зоолог Кайл Свифт, поставив эксперимент, который получился одновременно научным и жутковатым.
Сначала — доверие
В первой фазе Свифт наладил контакт с воронами: угощал их лакомствами и старался не пугать, чтобы птицы привыкли к его присутствию. И это сработало — пернатые чувствовали себя спокойно и охотно брали еду.
Затем — шокирующая сцена
Через некоторое время он вышел к воронам, надевая маску и держа в руках мёртвую птицу. Он стоял неподвижно полчаса. Реакция была мгновенной: птицы перестали есть, сбились в стаю, громко каркали и выражали явную тревогу.
"Своим поведением они словно предупреждали друг друга: здесь что-то не так", — комментирует зоолог Кайл Свифт.
Память и страх — не случайность
Маска была частью плана: вороны умеют запоминать лица и могут "отомстить" человеку, которого сочтут опасным. Чтобы не подставляться, Свифт спрятал свою внешность.
На следующий день он снова появился в той же маске — уже без мёртвой птицы, но результат повторился: вороны снова отказались от еды и вели себя настороженно. Это означает, что они не просто запомнили образ, а связали его с угрозой, то есть проявили сложную когнитивную реакцию.
Только свои — и только смерть
Особенно любопытно, что такая реакция возникает только на мёртвых сородичей. Тела птиц других видов не вызывали у ворон страха — лишь интерес или равнодушие. Это позволяет говорить о форме осознания смерти, направленной на свою социальную группу.
Во́рон - вид птиц из рода воронов отряда воробьинообразных.
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