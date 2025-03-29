Птицы, которые помнят — и боятся: что вороны знают о смерти

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вороны снова доказали, что они не просто умные птицы — они способны осознавать смерть и испытывать страх перед ней. К такому выводу пришёл зоолог Кайл Свифт, поставив эксперимент, который получился одновременно научным и жутковатым.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ворон

Вороны поняли, что такое смерть — и испугались. Учёные в шоке

Сначала — доверие

В первой фазе Свифт наладил контакт с воронами: угощал их лакомствами и старался не пугать, чтобы птицы привыкли к его присутствию. И это сработало — пернатые чувствовали себя спокойно и охотно брали еду.

Затем — шокирующая сцена

Через некоторое время он вышел к воронам, надевая маску и держа в руках мёртвую птицу. Он стоял неподвижно полчаса. Реакция была мгновенной: птицы перестали есть, сбились в стаю, громко каркали и выражали явную тревогу.

"Своим поведением они словно предупреждали друг друга: здесь что-то не так", — комментирует зоолог Кайл Свифт.

Память и страх — не случайность

Маска была частью плана: вороны умеют запоминать лица и могут "отомстить" человеку, которого сочтут опасным. Чтобы не подставляться, Свифт спрятал свою внешность.

На следующий день он снова появился в той же маске — уже без мёртвой птицы, но результат повторился: вороны снова отказались от еды и вели себя настороженно. Это означает, что они не просто запомнили образ, а связали его с угрозой, то есть проявили сложную когнитивную реакцию.

Только свои — и только смерть

Особенно любопытно, что такая реакция возникает только на мёртвых сородичей. Тела птиц других видов не вызывали у ворон страха — лишь интерес или равнодушие. Это позволяет говорить о форме осознания смерти, направленной на свою социальную группу.

Уточнения

Во́рон - вид птиц из рода воронов отряда воробьинообразных.

