Ваш пёс не слушается? Это может быть хорошим знаком

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему одни собаки слушаются с полуслова, а другие будто специально делают всё наоборот? Ответ — не в интеллекте, а в породе и опыте.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Кто тут самый умный

Пудели, овчарки и бордер-колли давно закрепились в народной и научной репутации как гении собачьего мира. Но на деле они просто лучше других выполняют команды. Их целенаправленно выводили, чтобы быть рядом с человеком, реагировать на голос, учиться быстрее.

Но не все собаки такие

Упрямый бульдог, который вцепился в мяч и не реагирует на зов, вовсе не тупит. Он делает то, для чего создан: держит хватку, игнорируя всё остальное. То же касается и бигля, который "оглох" от интересного запаха. Его работа — идти по следу, и ничто не должно его отвлечь.

Кинологи называют такую целеустремлённость "вязкостью" — это не недостаток, а следствие селекции.

"Для человека такое поведение может казаться недостатком, но это лишь следствие многовековой селекции."

Не гены, а среда

Самый важный фактор, который формирует интеллект собаки, — это вовсе не порода. А среда, в которой она живёт.

Пёс, привязанный на цепь годами, утрачивает интерес ко всему. А уличный бездомный пёс, который каждый день решает десятки задач — как найти еду, избежать опасности, понравиться незнакомцу — проявляет чудеса смекалки.

"Ум собаки — как мышца: он крепнет, когда его используют."

Дайте собаке шанс

Учите, играйте, задавайте задачи, развивайте — и даже, казалось бы, самая "простая" собака способна удивить вас интеллектом. Главное — не форма ушей или родословная, а внимание и любовь рядом.

Эйнштейны собачьего мира рождаются не в питомниках, а в головах и сердцах тех, кто с ними рядом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



