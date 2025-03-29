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Прыгающий, но не совсем: загадочное существо раскрывает секрет кенгуру

1:35
Зоосфера

Кенгуру славятся своим необычным способом передвижения — они не бегают, не ходят, а… скачут. Но почему именно прыжки стали для них основным способом перемещения? Учёные из Австралии приблизились к ответу — и всё благодаря загадочному животному с цепкими лапами.

Кенгурёнок
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кенгурёнок

Почему кенгуру прыгают, а не бегают: ответ может скрываться у их странного родственника

Цепконог — живое эволюционное звено

На северо-востоке Квинсленда обитает цепконог, малораспространённый сумчатый, передвигающийся странным образом: он прыгает на задних лапах, но при этом передние лапы остаются на земле.

Именно это поведение заинтересовало исследователей, опубликовавших результаты в журнале Australian Mammalogy.

Учёные считают: цепконог может быть переходным звеном между четвероногими предками и кенгуру, освоившими полностью прыжковую походку.

Как кенгуру "вскочили" в эволюцию

Согласно гипотезе, далёкий предок кенгуру передвигался на четырёх лапах. Со временем у его потомков появилась способность перемещаться прыжками, как это делает цепконог. Эта особенность оказалась настолько эффективной, что со временем закрепилась в эволюции - и мир получил классических кенгуру.

Теперь учёные планируют продолжить поиски — им нужно обнаружить окаменелости древних сумчатых, чтобы подтвердить свою теорию и восстановить более точную картину того, как род кенгуру стал таким, каким мы знаем его сегодня.

Уточнения

Кенгуру́ - общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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