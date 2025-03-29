Кенгуру славятся своим необычным способом передвижения — они не бегают, не ходят, а… скачут. Но почему именно прыжки стали для них основным способом перемещения? Учёные из Австралии приблизились к ответу — и всё благодаря загадочному животному с цепкими лапами.
Цепконог — живое эволюционное звено
На северо-востоке Квинсленда обитает цепконог, малораспространённый сумчатый, передвигающийся странным образом: он прыгает на задних лапах, но при этом передние лапы остаются на земле.
Именно это поведение заинтересовало исследователей, опубликовавших результаты в журнале Australian Mammalogy.
Учёные считают: цепконог может быть переходным звеном между четвероногими предками и кенгуру, освоившими полностью прыжковую походку.
Как кенгуру "вскочили" в эволюцию
Согласно гипотезе, далёкий предок кенгуру передвигался на четырёх лапах. Со временем у его потомков появилась способность перемещаться прыжками, как это делает цепконог. Эта особенность оказалась настолько эффективной, что со временем закрепилась в эволюции - и мир получил классических кенгуру.
Теперь учёные планируют продолжить поиски — им нужно обнаружить окаменелости древних сумчатых, чтобы подтвердить свою теорию и восстановить более точную картину того, как род кенгуру стал таким, каким мы знаем его сегодня.
Кенгуру́ - общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.