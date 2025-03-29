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Наука выяснила, что запах помёта влияет на поведение в океане

1:49
Зоосфера

Антарктический криль, крохотное, но важнейшее существо в экосистеме южных морей, оказался чувствительным к неожиданному стимулу — запаху пингвиньих экскрементов. Исследование, проведённое учёными из Австралии и США, показало: этот запах запускает у криля инстинкт выживания.

Императорские пингвины
Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Императорские пингвины

Пингвиньи "сигналы тревоги": как запах гуано влияет на поведение криля

Реакция на гуано — не случайность

Во время эксперимента в воду добавляли экскременты пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae). В ответ криль начинал метаться: его скорость увеличивалась в полтора раза, а траектория движения становилась хаотичной — с резкими поворотами и постоянной сменой направления.

"Мы наблюдали резкое снижение способности к поиску пищи — криль явно переключался в режим самосохранения", — рассказал один из авторов работы, морской биолог Николас Хеллесси.

Инстинкт против хищников

Учёные считают, что такая реакция на запах гуано помогает крилю избежать встречи с пингвинами, которые могут случайно проглотить мелких ракообразных во время кормёжки. Быстрое и непредсказуемое движение снижает вероятность быть съеденным.

Интересно, что поведение может быть кооперативным: когда одна особь распознаёт угрозу, другие тоже меняют курс, что увеличивает шансы на выживание всей группы.

Почему это важно

Антарктический криль — ключевое звено в пищевой цепи: им питаются киты, тюлени, рыбы и, конечно, пингвины. Изучение его поведенческих реакций даёт учёным важные данные об устойчивости антарктической экосистемы к изменениям климата и антропогенному воздействию.

Уточнения

Пингви́ны - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных.

Автор Дмитрий Тезнев
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