Наука выяснила, что запах помёта влияет на поведение в океане

Антарктический криль, крохотное, но важнейшее существо в экосистеме южных морей, оказался чувствительным к неожиданному стимулу — запаху пингвиньих экскрементов. Исследование, проведённое учёными из Австралии и США, показало: этот запах запускает у криля инстинкт выживания.
Реакция на гуано — не случайность
Во время эксперимента в воду добавляли экскременты пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae). В ответ криль начинал метаться: его скорость увеличивалась в полтора раза, а траектория движения становилась хаотичной — с резкими поворотами и постоянной сменой направления.
"Мы наблюдали резкое снижение способности к поиску пищи — криль явно переключался в режим самосохранения", — рассказал один из авторов работы, морской биолог Николас Хеллесси.
Инстинкт против хищников
Учёные считают, что такая реакция на запах гуано помогает крилю избежать встречи с пингвинами, которые могут случайно проглотить мелких ракообразных во время кормёжки. Быстрое и непредсказуемое движение снижает вероятность быть съеденным.
Интересно, что поведение может быть кооперативным: когда одна особь распознаёт угрозу, другие тоже меняют курс, что увеличивает шансы на выживание всей группы.
Почему это важно
Антарктический криль — ключевое звено в пищевой цепи: им питаются киты, тюлени, рыбы и, конечно, пингвины. Изучение его поведенческих реакций даёт учёным важные данные об устойчивости антарктической экосистемы к изменениям климата и антропогенному воздействию.
Пингви́ны - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных.
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