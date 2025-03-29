От самоубийства до обмана: как животные выживают ради детей

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Материнская любовь бывает разной. В природе она часто принимает формы, которые человека могут шокировать, удивить или даже испугать. Но за каждой жертвой — инстинкт выживания. И у некоторых видов цена заботы о потомстве — собственная жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Smart learned, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курицы

Когда материнство пугает: жертвы, обман и поедание себя — как животные заботятся о потомстве

Цыплята любой ценой: курица, которая растворяет себя

Курицы всерьёз относятся к материнству: если в организме не хватает кальция для скорлупы, они идут на крайние меры. Птица буквально растворяет собственные кости, чтобы снабдить яйцо прочной оболочкой. Настоящее самопожертвование — во имя продолжения рода.

Подкидыш с характером: как кукушка обманывает всех

Кукушка — мастер обмана. Она подкладывает яйца в чужие гнезда, заставляя других птиц выкармливать её птенцов. И это ещё не всё: появившись на свет, птенец кукушки выталкивает из гнезда других птенцов. Так он получает всю заботу себе — и выживает за счёт чужих усилий.

Кровавые муравьи: кормление личинок с привкусом каннибализма

У кровососущих муравьёв Adetomyrma забота о детях выглядит как сцена из фильма ужасов. Взрослые особи питаются гемолимфой собственных личинок - это похоже на поедание потомства, но без летального исхода. Учёные называют это "неразрушительным каннибализмом", и, как предполагается, он играет социальную роль в колонии.

Китовый марафон: тысячи километров ради безопасности

Серые киты устраивают для себя настоящий материнский квест: мигрируют на тысячи километров в тёплые и спокойные воды, где безопасно рожать. За это время самки теряют до 8 тонн веса, производя высококалорийное молоко для детёнышей. Энергозатраты колоссальны, но цель — вырастить сильное потомство.

Пауки-жертвенники: дети, которые съедают мать

У пауков Stegodyphus материнство — дело буквально смертельное. Сначала самка кормит малышей отрыгнутой пищей, а когда они подрастают, она переворачивается на спину и позволяет убить себя ядом. Детёныши съедают собственную мать — и получают с её телом важные питательные вещества.

Материнство как выживание

Эти примеры демонстрируют, насколько далеко готовы зайти животные ради продолжения рода. У каждого вида — свой путь, своя стратегия, и часто она оказывается не менее трогательной, чем страшной.

Уточнения

Инсти́нкт - совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия.

