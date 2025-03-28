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Даже капля воды запускает рефлекс: как устроена шерстяная защита у собак

1:40
Зоосфера

Каждый владелец собаки видел это: питомец промок — и начинает неистово трястись, разбрызгивая воду во все стороны. Оказывается, за этим забавным жестом стоит точная биологическая реакция, связанная с рецепторами в коже.

Ши-тцу порода
Фото: commons.wikimedia.org by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ши-тцу порода

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Кто управляет встряской

Исследователи выяснили: за эту реакцию отвечают C-LTMR — механорецепторы, чувствительные к лёгкому прикосновению. Именно они запускают импульс, который превращается в резкое встряхивание тела. Такая реакция помогает животным быстро избавляться от влаги на шерсти.

"Это поведение встроено в нейронную систему. Оно срабатывает автоматически, как только рецепторы фиксируют влажность", — пояснили авторы исследования.

Что показали эксперименты:

Учёные провели опыты на мышах с отключёнными рецепторами прикосновения и температуры. Когда C-LTMR были неактивны, животные переставали встряхиваться, даже если промокали. А при их стимуляции — снова повторяли характерные движения, схожие с собачьими.

Это доказало, что именно механорецепторы играют ключевую роль в рефлексе встряхивания, который помогает не только избавиться от воды, но и от возможных паразитов.

А есть ли такое у людей

Исследователи считают, что у человека может существовать похожий сенсорный ответ на лёгкое прикосновение, но он настолько слабо выражен, что пока не поддаётся точной фиксации. Возможно, в будущем мы узнаем больше о собственных "внутренних встрясках”.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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