Даже капля воды запускает рефлекс: как устроена шерстяная защита у собак

Каждый владелец собаки видел это: питомец промок — и начинает неистово трястись, разбрызгивая воду во все стороны. Оказывается, за этим забавным жестом стоит точная биологическая реакция, связанная с рецепторами в коже.
Кто управляет встряской
Исследователи выяснили: за эту реакцию отвечают C-LTMR — механорецепторы, чувствительные к лёгкому прикосновению. Именно они запускают импульс, который превращается в резкое встряхивание тела. Такая реакция помогает животным быстро избавляться от влаги на шерсти.
"Это поведение встроено в нейронную систему. Оно срабатывает автоматически, как только рецепторы фиксируют влажность", — пояснили авторы исследования.
Что показали эксперименты:
Учёные провели опыты на мышах с отключёнными рецепторами прикосновения и температуры. Когда C-LTMR были неактивны, животные переставали встряхиваться, даже если промокали. А при их стимуляции — снова повторяли характерные движения, схожие с собачьими.
Это доказало, что именно механорецепторы играют ключевую роль в рефлексе встряхивания, который помогает не только избавиться от воды, но и от возможных паразитов.
А есть ли такое у людей
Исследователи считают, что у человека может существовать похожий сенсорный ответ на лёгкое прикосновение, но он настолько слабо выражен, что пока не поддаётся точной фиксации. Возможно, в будущем мы узнаем больше о собственных "внутренних встрясках”.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.