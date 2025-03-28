Летучие мыши отдыхают вниз головой не просто так — вот почему

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие считают привычку летучих мышей висеть вниз головой странной, если не пугающей. Но за этой позой скрывается гениальное эволюционное решение, помогающее мышам экономить энергию, защищаться от врагов и взлетать без усилий.

Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Летучая мышь

Почему летучие мыши висят вниз головой — и делают это с умом

Эволюция с ног на голову

Предки летучих мышей были наземными млекопитающими, но однажды они начали забираться на деревья и парить между стволами, как это делают современные белки-летяги. Это привело к развитию мощных конечностей и новым привычкам.

Со временем летучие мыши стали полноценными летающими млекопитающими — единственными в своём роде. В отличие от птиц, у них нет полых костей, а значит, их подъёмная сила меньше. Вот почему взлёт с земли — не их сильная сторона.

Чтобы стартовать в воздух, летучей мыши проще просто отпустить лапки — и упасть вниз, превращая падение в полет.

"Замки" на лапках и защита от хищников

Когда летучая мышь выбирает место для отдыха, она цепляется когтями за поверхность и сокращает мускулы, прикреплённые к лапкам. Когти фиксируются — как замки. Это позволяет висеть вниз головой без усилий и энергозатрат.

Плюс — это безопасно. Под потолком пещеры или высоко под листьями деревьев гораздо труднее достать летучую мышь. Такой "висячий" отдых спасает от сов, ястребов и других хищников.

Некоторые виды даже не висят вертикально, а цепляются под углом к листьям деревьев — всё ради комфорта и защиты.

Уточнения

Лету́чие мы́ши - обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

