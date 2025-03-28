Летучие мыши отдыхают вниз головой не просто так — вот почему

Многие считают привычку летучих мышей висеть вниз головой странной, если не пугающей. Но за этой позой скрывается гениальное эволюционное решение, помогающее мышам экономить энергию, защищаться от врагов и взлетать без усилий.
Эволюция с ног на голову
Предки летучих мышей были наземными млекопитающими, но однажды они начали забираться на деревья и парить между стволами, как это делают современные белки-летяги. Это привело к развитию мощных конечностей и новым привычкам.
Со временем летучие мыши стали полноценными летающими млекопитающими — единственными в своём роде. В отличие от птиц, у них нет полых костей, а значит, их подъёмная сила меньше. Вот почему взлёт с земли — не их сильная сторона.
Чтобы стартовать в воздух, летучей мыши проще просто отпустить лапки — и упасть вниз, превращая падение в полет.
"Замки" на лапках и защита от хищников
Когда летучая мышь выбирает место для отдыха, она цепляется когтями за поверхность и сокращает мускулы, прикреплённые к лапкам. Когти фиксируются — как замки. Это позволяет висеть вниз головой без усилий и энергозатрат.
Плюс — это безопасно. Под потолком пещеры или высоко под листьями деревьев гораздо труднее достать летучую мышь. Такой "висячий" отдых спасает от сов, ястребов и других хищников.
Некоторые виды даже не висят вертикально, а цепляются под углом к листьям деревьев — всё ради комфорта и защиты.
Лету́чие мы́ши - обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.
Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.