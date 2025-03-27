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Аллергия у животных: как помочь вашему питомцу пережить весну

1:56
Зоосфера

Весна приносит не только тепло и пробуждение природы, но и сезонную аллергию. Не только люди страдают от пыльцы, но и наши питомцы могут столкнуться с неприятными симптомами, такими как зуд, чихание и даже отит.

Пыльца
Фото: unsplash.com by Alex Jones, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пыльца

Как проявляется аллергия у животных?

С приходом весны пыльца в воздухе становится одной из главных причин аллергии у домашних животных. Особенно чувствительны к этому кошки и, в большей степени, собаки.

Животные часто переносят пыльцу с земли на лапках, что способствует развитию аллергической реакции, которая может продолжаться даже после того, как пыльца оседает на землю.

Симптомы аллергии

Аллергия на пыльцу у домашних животных проявляется в разных формах. Наиболее распространённые симптомы:

  • Кожный зуд;
  • Отит (воспаление ушей);
  • Конъюнктивит (воспаление глаз);
  • Частые приступы чихания.

Как диагностировать аллергию у питомца?

Если у вашего питомца появились симптомы аллергии, первым шагом будет визит к ветеринару. Он проведет обследование и исключит другие возможные причины, такие как укусы блох, контактные или пищевые аллергии.

Одна из самых частых аллергий у собак — это атопический дерматит, вызванный повышенной чувствительностью к пыльце и пылевым клещам. Для точной диагностики ветеринар может предложить анализы крови или кожные пробы.

Как лечить аллергию у домашних животных?

Если аллергию на пыльцу подтвердят, лечение обычно включает антигистаминные препараты или кортизон. В некоторых случаях ветеринар может порекомендовать "естественные" методы лечения, такие как фитотерапия или гомеопатия.

Также существует возможность гипосенсибилизации, то есть постепенного привыкания организма к аллергенам.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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