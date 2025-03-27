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Они не любят, когда их трогают: 5 кошек, которые не потерпят вашей ласки

2:01
Зоосфера

Кошки ценят свою независимость и не всегда готовы терпеть навязчивое внимание. Некоторые породы могут проявлять агрессию чаще других — из-за генетики, темперамента или недостаточной социализации. Давайте разберёмся, каких кошек лучше не тревожить.

Злой кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злой кот

Кошка Палласа

Эта дикая кошка, известная также как манул, обитает в Центральной Азии и не предназначена для жизни рядом с человеком.

Она крайне подозрительна и готова атаковать, если почувствует угрозу. Манулы ведут одиночный образ жизни, избегают контактов и проявляют активность преимущественно ночью.

Бомбейская кошка

Внешне напоминающая миниатюрную пантеру, бомбейская кошка обычно дружелюбна, но может становиться агрессивной, если её довести.

Если животное не любит физический контакт, оно начнёт царапаться и шипеть, особенно на незнакомцев. Важно не заставлять её делать то, чего она не хочет.

Саванна

Эта порода появилась в результате скрещивания домашней кошки с диким сервалом. Чем ближе поколение саванны к дикому предку, тем менее ласковой она будет.

Такие кошки склонны проявлять агрессию к посторонним, особенно к детям, а также становятся деструктивными без достаточной физической и умственной нагрузки.

Чаузи

Гибрид домашней кошки и дикого камышового кота, чаузи сохранил независимый и вспыльчивый нрав.

Он плохо переносит шум, не любит объятий и может агрессивно реагировать на попытки взять его на руки. В семьях с маленькими детьми эта порода не рекомендуется.

Сиамская кошка

Сиамцы — одни из самых преданных кошек, но они могут быть капризными и вспыльчивыми. Если питомец недоволен, он не только подаст голос, но и пустит в ход когти.

Скука, недостаток внимания или одиночество могут сделать сиамца агрессивным и деструктивным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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