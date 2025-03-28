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Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье

1:49
Зоосфера

Пускать ли кошку в кровать — вопрос почти философский. Одни категорически против, другие не представляют себе засыпания без мягкого мурлыкающего комочка рядом. Но за этим решением скрывается не только вопрос личных границ, но и неожиданные плюсы — как для человека, так и для самой кошки.

Когти кошки
Фото: Wikipedia by myllissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Когти кошки

Разбираемся, что происходит, когда вы делите подушку с хвостатым другом.

1. Сон крепче, а утро добрее

Исследования показывают, что наличие кошки рядом способствует расслаблению. Её ритмичное мурлыканье, тепло тела и мягкость шерсти действуют успокаивающе, почти как живая антистресс-подушка.
Такой сон часто бывает глубже и спокойнее. А если вы страдаете от бессонницы — возможно, пушистый "рецепт" стоит попробовать.

2. Укрепляется нервная система

Кошки — настоящие терапевты без диплома. Их присутствие помогает снизить уровень тревожности и улучшить настроение.
Люди, спящие с питомцами, часто чувствуют себя более уравновешенными и довольными. Это особенно важно в периоды стресса и переутомления.

3. Кошке это тоже нужно

Казалось бы, у кошки куча уютных мест — подоконники, коробки, одеяла. Зачем ей ваша кровать?
Ответ прост: для неё это знак доверия и привязанности. Если она выбирает спать рядом, значит, чувствует себя в безопасности и хочет быть ближе. Это не просто привычка — это форма общения и поддержки.

Пускать ли кошку в постель — личный выбор. Но если вы не против мягких лап и лёгкого мурлыканья по ночам, вполне возможно, что такое соседство пойдёт на пользу вам обоим.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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