Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье

Пускать ли кошку в кровать — вопрос почти философский. Одни категорически против, другие не представляют себе засыпания без мягкого мурлыкающего комочка рядом. Но за этим решением скрывается не только вопрос личных границ, но и неожиданные плюсы — как для человека, так и для самой кошки.
Разбираемся, что происходит, когда вы делите подушку с хвостатым другом.
Исследования показывают, что наличие кошки рядом способствует расслаблению. Её ритмичное мурлыканье, тепло тела и мягкость шерсти действуют успокаивающе, почти как живая антистресс-подушка.
Такой сон часто бывает глубже и спокойнее. А если вы страдаете от бессонницы — возможно, пушистый "рецепт" стоит попробовать.
Кошки — настоящие терапевты без диплома. Их присутствие помогает снизить уровень тревожности и улучшить настроение.
Люди, спящие с питомцами, часто чувствуют себя более уравновешенными и довольными. Это особенно важно в периоды стресса и переутомления.
Казалось бы, у кошки куча уютных мест — подоконники, коробки, одеяла. Зачем ей ваша кровать?
Ответ прост: для неё это знак доверия и привязанности. Если она выбирает спать рядом, значит, чувствует себя в безопасности и хочет быть ближе. Это не просто привычка — это форма общения и поддержки.
Пускать ли кошку в постель — личный выбор. Но если вы не против мягких лап и лёгкого мурлыканья по ночам, вполне возможно, что такое соседство пойдёт на пользу вам обоим.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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