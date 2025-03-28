5 пород чёрных кошек, которые разрушают суеверия

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чёрная кошка — символ неудачи? Пора пересмотреть взгляды. В разных странах мира такие кошки наоборот считаются вестниками удачи, любви и богатства. А ещё - они просто великолепны. Их элегантная внешность и особая энергетика не оставляют равнодушными даже самых ярых скептиков.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка в переноске

Вот 5 пород чёрных кошек, которые не только украсят ваш дом, но и, возможно, принесут в него капельку волшебства.

1. Бомбейская кошка — миниатюрная пантера

Её густая, блестящая шерсть цвета угля и глаза насыщенного медного или золотистого оттенка производят настоящий "вау-эффект". Но за внешностью дикого хищника скрывается ласковое, контактное и любвеобильное существо. Бомбейская кошка — отличный друг и, по поверьям, мощный амулет на удачу.

2. Американская короткошерстная — истребитель грызунов и тревог

Компактная, крепкая и невероятно выносливая. Эта кошка легко адаптируется к любому дому, ладит с людьми и не боится перемен. Считается, что такая кошка способна отгонять негативную энергию и "чистить" пространство.

3. Мейн-кун — гигант с добрым сердцем

Хотя эти пушистые великаны бывают разных окрасов, чёрный мейн-кун особенно впечатляет. Он словно персонаж из фэнтези — мудрый, терпеливый, харизматичный. Несмотря на размеры, это очень игривый, дружелюбный и преданный компаньон. Ходят слухи, что мейн-куны приносят в дом гармонию и уют.

4. Норвежская лесная — викинг среди кошек

Предки этих красавцев плавали с викингами, и в них до сих пор чувствуется сила северных лесов. Чёрные представители породы выглядят особенно внушительно: густая шерсть, выразительный взгляд, грациозность и независимость. В то же время они удивительно ласковы и отлично ладят с детьми.

5. Британская короткошерстная — воплощение спокойствия

Кошка-аристократ с плюшевой шерстью и уравновешенным характером. Её любят за мягкость во всех смыслах — и внешне, и внутренне. Черные "британцы" считаются символами стабильности и душевного равновесия. А ещё они отлично дружат с собаками и другими питомцами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



