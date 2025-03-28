Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диалог с гарантиями: судьба черноморской инициативы после звонка Путина и Эрдогана
Легенда чешского кино: как актриса Йиржина Шейбалова покорила зрителей, играя психопаток
Тонкие волосы? Вам это не подходит! Вот что нужно делать
Меньше движений — больше мускулов: тренировка, в которую никто не верит
Попытка соскочить: Украина саботирует подписание соглашения с США
Мстители без Человека-паука и Доктора Стрэнджа: пять ключевых героев Marvel, о которых забыли
Жестокость сломила суд: мать, убившая ребенка, может избежать наказания
Плов из говядины, который готовится сам — просто сложите всё в форму
Что общего между стрижкой боб и борщом? Узнайте, как тренды возвращаются

Кот не хочет пить таблетку? Вот когда нужно действовать

1:51
Зоосфера

Если вы думаете, что дать коту таблетку — это просто, значит, у вас либо нет кота, либо таблетку ещё никто не пробовал давать. Большинство пушистиков при виде лекарства моментально превращаются в воплощение ужаса: когти, зубы, шипение, прыжки — целый спектакль. Но есть способ обойти эту бурю и выйти победителем.

Сердитая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердитая кошка

Почему кот сопротивляется

Кошки — не дураки. Когда они чувствуют угрозу, включается инстинкт самосохранения, и их реакцию можно условно разделить на три фазы:

Фаза 1. Атака
Питомец активно сопротивляется, вырывается, царапается и даже может укусить. Это момент, когда он чувствует опасность и пытается отстоять своё "нет".

Фаза 2. Замирание
Если всё-таки удалось удержать животное, оно переходит в режим тишины — замирает, делает вид, что сдалось. Некоторые даже могут "притвориться мёртвыми". Вот он — момент истины.

Фаза 3. Побег
Если вы медлите, кот соберётся с силами и начнёт активную попытку к бегству. И догнать его — ещё та задача.

Когда действовать

Ключ к успеху — поймать вторую фазу. Когда животное уже не сопротивляется, но ещё не пытается сбежать, у вас есть буквально несколько секунд, чтобы аккуратно и быстро дать лекарство.

Маленькие советы:

  • Подготовьте всё заранее — таблетку, полотенце, угощение.

  • Оберните кота в полотенце, как в "буррито", оставив открытой только голову.

  • Не тяните с моментом: быстро вложите таблетку за корень языка, закройте пасть и легко помассируйте горло.

  • Можно капнуть немного воды из шприца без иглы, чтобы спровоцировать глотание.

  • И — похвалите пушистика! Даже если он вас ненавидит.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод
Садоводство, цветоводство
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Путин с АПЛ Архангельск предупредил Украину, Британию и США Любовь Степушова Эволюционный парадокс: психолог-ветеран объяснил, когда убийство становится психологической защитой Игорь Буккер Как российский ИИ переборет санкции: раскрываем секрет будущего Дмитрий Плотников
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Последние материалы
Попытка соскочить: Украина саботирует подписание соглашения с США
Мстители без Человека-паука и Доктора Стрэнджа: пять ключевых героев Marvel, о которых забыли
Жестокость сломила суд: мать, убившая ребенка, может избежать наказания
Что общего между стрижкой боб и борщом? Узнайте, как тренды возвращаются
Плов из говядины, который готовится сам — просто сложите всё в форму
Возмездие: судьба наемника, воевавшего на стороне ВСУ решилась в ДНР
Классика уюта: пирог с капустой и яйцом на дрожжевом тесте
Неожиданная Бразилия: этот город перевернёт ваше представление о стране!
Кот не хочет пить таблетку? Вот когда нужно действовать
Выражаем поддержку президенту: опрос показал, что в России думают о Путине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.