Кот не хочет пить таблетку? Вот когда нужно действовать

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы думаете, что дать коту таблетку — это просто, значит, у вас либо нет кота, либо таблетку ещё никто не пробовал давать. Большинство пушистиков при виде лекарства моментально превращаются в воплощение ужаса: когти, зубы, шипение, прыжки — целый спектакль. Но есть способ обойти эту бурю и выйти победителем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сердитая кошка

Почему кот сопротивляется

Кошки — не дураки. Когда они чувствуют угрозу, включается инстинкт самосохранения, и их реакцию можно условно разделить на три фазы:

Фаза 1. Атака

Питомец активно сопротивляется, вырывается, царапается и даже может укусить. Это момент, когда он чувствует опасность и пытается отстоять своё "нет".

Фаза 2. Замирание

Если всё-таки удалось удержать животное, оно переходит в режим тишины — замирает, делает вид, что сдалось. Некоторые даже могут "притвориться мёртвыми". Вот он — момент истины.

Фаза 3. Побег

Если вы медлите, кот соберётся с силами и начнёт активную попытку к бегству. И догнать его — ещё та задача.

Когда действовать

Ключ к успеху — поймать вторую фазу. Когда животное уже не сопротивляется, но ещё не пытается сбежать, у вас есть буквально несколько секунд, чтобы аккуратно и быстро дать лекарство.

Маленькие советы:

Подготовьте всё заранее — таблетку, полотенце, угощение.

Оберните кота в полотенце, как в "буррито", оставив открытой только голову.

Не тяните с моментом: быстро вложите таблетку за корень языка, закройте пасть и легко помассируйте горло.

Можно капнуть немного воды из шприца без иглы, чтобы спровоцировать глотание.

И — похвалите пушистика! Даже если он вас ненавидит.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



