Собаки не терпят этого: что нужно объяснить детям заранее

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, нет ничего трогательнее, чем ребёнок, играющий с пушистым другом. Совместное взросление с собакой — невероятный опыт, который учит заботе, доверию и ответственности. Но за милыми моментами могут скрываться риски, если взрослые вовремя не объяснят ребёнку базовые правила общения с животным.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хозяйка кормит собаку

Сначала — обучение, потом щенок

Перед тем как завести собаку, научите ребёнка правильно с ней обращаться. Это не просто воспитание — это вопрос безопасности.

Запомните: так делать нельзя

Некоторые действия вызывают у собак страх и стресс. Даже самая спокойная и добрая может ответить укусом. Вот чего стоит избегать:

Приближать лицо к морде, обнимать, целовать

Кричать, бегать вокруг, делать резкие движения

Будить спящую собаку

Тянуть за уши, хвост, садиться "верхом"

Совать руки в пасть

Отбирать кости и игрушки

Лезть в миску во время еды

Кидать в собаку предметы

Задерживать, нависать, пристально смотреть в глаза

Бить, пинать, хлопать по спине

Такие действия могут быть восприняты как угроза. Важно понимать: укус — не "злой" поступок, а инстинктивная реакция животного.

Следите и объясняйте

Дети не всегда чувствуют границы. Ваша задача — быть рядом. Контролируйте контакт ребёнка с собакой и рассказывайте, когда питомца лучше оставить в покое. Тревожные сигналы собаки: облизывание носа, поворот головы, прижатые уши, демонстрация зубов.

Рекомендую книгу Туруд Ругоc "Сигналы примирения" — в ней много практической информации о собачьей невербальной коммуникации.

Когда всё делают правильно

Безопасное общение с собакой — это:

Спокойный подход и мягкий голос

Сесть рядом полубоком, а не нависать

Ласки — только по бокам, шее, за ушами

Уважение к желанию уйти

Совместные игры без грубости

Кормление вместе под присмотром взрослого

И не забывайте: никогда не оставляйте маленького ребёнка наедине с собакой. Даже самой ласковой. А если есть сомнения — обратитесь к специалисту по поведению собак. Он поможет правильно выстроить контакт.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



