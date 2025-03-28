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Собаки не терпят этого: что нужно объяснить детям заранее

2:16
Зоосфера

Кажется, нет ничего трогательнее, чем ребёнок, играющий с пушистым другом. Совместное взросление с собакой — невероятный опыт, который учит заботе, доверию и ответственности. Но за милыми моментами могут скрываться риски, если взрослые вовремя не объяснят ребёнку базовые правила общения с животным.

Хозяйка кормит собаку
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хозяйка кормит собаку

Сначала — обучение, потом щенок

Перед тем как завести собаку, научите ребёнка правильно с ней обращаться. Это не просто воспитание — это вопрос безопасности.

Запомните: так делать нельзя

Некоторые действия вызывают у собак страх и стресс. Даже самая спокойная и добрая может ответить укусом. Вот чего стоит избегать:

  • Приближать лицо к морде, обнимать, целовать

  • Кричать, бегать вокруг, делать резкие движения

  • Будить спящую собаку

  • Тянуть за уши, хвост, садиться "верхом"

  • Совать руки в пасть

  • Отбирать кости и игрушки

  • Лезть в миску во время еды

  • Кидать в собаку предметы

  • Задерживать, нависать, пристально смотреть в глаза

  • Бить, пинать, хлопать по спине

Такие действия могут быть восприняты как угроза. Важно понимать: укус — не "злой" поступок, а инстинктивная реакция животного.

Следите и объясняйте

Дети не всегда чувствуют границы. Ваша задача — быть рядом. Контролируйте контакт ребёнка с собакой и рассказывайте, когда питомца лучше оставить в покое. Тревожные сигналы собаки: облизывание носа, поворот головы, прижатые уши, демонстрация зубов.

Рекомендую книгу Туруд Ругоc "Сигналы примирения" — в ней много практической информации о собачьей невербальной коммуникации.

Когда всё делают правильно

Безопасное общение с собакой — это:

  • Спокойный подход и мягкий голос

  • Сесть рядом полубоком, а не нависать

  • Ласки — только по бокам, шее, за ушами

  • Уважение к желанию уйти

  • Совместные игры без грубости

  • Кормление вместе под присмотром взрослого

И не забывайте: никогда не оставляйте маленького ребёнка наедине с собакой. Даже самой ласковой. А если есть сомнения — обратитесь к специалисту по поведению собак. Он поможет правильно выстроить контакт.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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