Он милый только с виду: опасные сигналы, которые подаёт ваш кот

Вы умиляетесь, когда котик "массирует" лапками живот? Или с гордостью принимаете в подарок дохлую мышку на ковре? Пора перестать идеализировать повадки любимцев — за этими ритуалами могут скрываться куда более хищные мотивы.
Принято считать, что мурчание — знак радости. Но иногда это всего лишь способ… заглушить боль. Кошки могут мурлыкать, чтобы успокоить себя, когда им плохо, или чтобы замаскировать слабость — особенно перед более сильными хищниками. А иногда — чтобы вы их не трогали. Манипуляция чистой воды.
Милое топтание лапками — это не массаж от любви. Чаще всего кошка так обозначает территорию. Причем — вас. На подушечках лап находятся железы, которые оставляют запах. Так питомец помечает: это моё, не трогать.
Легкий укус "из ниоткуда" — сигнал: всё, хватит гладить! У кошек есть предел терпения к прикосновениям, особенно если вы задели чувствительное место. Продолжите — получите удар без предупреждения.
Кажется, что кошка, спящая на груди, показывает любовь и привязанность. Но в реальности она… контролирует ваше дыхание. Хищники убеждаются, что их "добыча" жива и не представляет угрозы. А ещё это тёплое и удобное место — всё просто.
Если вы нашли у порога мышку — это не благодарность. Это презрение. Кошка считает вас некомпетентным охотником и решает: без неё вы пропадёте. Приходится брать прокорм семьи на себя.
Запомните:
Не гладьте кошку против шерсти.
Никогда не смотрите ей в глаза дольше трёх секунд — это вызов.
Уважайте границы и не лезьте, когда она не в духе.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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