Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Знак без столба — почему его можно игнорировать, но не без последствий
Один клик — и платье не сползает: TikTok придумал модный клей, но дерматологи не в восторге
Трицепсы скажут спасибо: эти 3 упражнения избавят от желе на руках
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Инженерный шедевр неолита, который удивляет даже сегодня
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Диабет наступает незаметно: как вовремя обнаружить опасную болезнь
Тишина под водой обернулась тревогой: что творится с главным озером Венгрии
Никогда не ошибётесь: как хранить морковь, чтобы она оставалась свежей месяцами

Он милый только с виду: опасные сигналы, которые подаёт ваш кот

2:04
Зоосфера

Вы умиляетесь, когда котик "массирует" лапками живот? Или с гордостью принимаете в подарок дохлую мышку на ковре? Пора перестать идеализировать повадки любимцев — за этими ритуалами могут скрываться куда более хищные мотивы.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Мурлыканье — не всегда про счастье

Принято считать, что мурчание — знак радости. Но иногда это всего лишь способ… заглушить боль. Кошки могут мурлыкать, чтобы успокоить себя, когда им плохо, или чтобы замаскировать слабость — особенно перед более сильными хищниками. А иногда — чтобы вы их не трогали. Манипуляция чистой воды.

"Замес лапками": почему он вас "месит"

Милое топтание лапками — это не массаж от любви. Чаще всего кошка так обозначает территорию. Причем — вас. На подушечках лап находятся железы, которые оставляют запах. Так питомец помечает: это моё, не трогать.

Кусака во время ласк? Не до нежностей

Легкий укус "из ниоткуда" — сигнал: всё, хватит гладить! У кошек есть предел терпения к прикосновениям, особенно если вы задели чувствительное место. Продолжите — получите удар без предупреждения.

Сон на груди — контроль, а не доверие

Кажется, что кошка, спящая на груди, показывает любовь и привязанность. Но в реальности она… контролирует ваше дыхание. Хищники убеждаются, что их "добыча" жива и не представляет угрозы. А ещё это тёплое и удобное место — всё просто.

"Подарки" из леса: за что вас так

Если вы нашли у порога мышку — это не благодарность. Это презрение. Кошка считает вас некомпетентным охотником и решает: без неё вы пропадёте. Приходится брать прокорм семьи на себя.

Как выжить под одной крышей с хищником

Запомните:

  • Не гладьте кошку против шерсти.

  • Никогда не смотрите ей в глаза дольше трёх секунд — это вызов.

  • Уважайте границы и не лезьте, когда она не в духе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Домашние животные
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают Аудио 
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол
Еда и рецепты
Как сделать настойку, которую не стыдно поставить на праздничный стол Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Европа оставляет Киев с пустыми руками: 700 тысяч потерь и крах надежд Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Последние материалы
Европа оставляет Киев с пустыми руками: 700 тысяч потерь и крах надежд
Один клик — и платье не сползает: TikTok придумал модный клей, но дерматологи не в восторге
Трицепсы скажут спасибо: эти 3 упражнения избавят от желе на руках
Он милый только с виду: опасные сигналы, которые подаёт ваш кот
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Инженерный шедевр неолита, который удивляет даже сегодня
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Диабет наступает незаметно: как вовремя обнаружить опасную болезнь
Тишина под водой обернулась тревогой: что творится с главным озером Венгрии
Никогда не ошибётесь: как хранить морковь, чтобы она оставалась свежей месяцами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.