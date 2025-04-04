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Мини-колибри, череп на спине и бабочка-Веном: это не фантастика, это Россия

3:41
Зоосфера

Кажется, что экзотика — это всегда где-то далеко: в джунглях, в кораллах, в недрах. Но самые фантастические существа порой живут прямо под нашим носом — просто мы не привыкли их замечать. Готовы удивляться? Перед вами топ-5 по-настоящему инопланетных мотыльков из России.

Языкан обыкновенный
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Bresson, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Языкан обыкновенный

№1. Бражник мёртвая голова

Размах крыльев — до 13 см, на спине — зловещий череп. Звучит как байка? А это реальный мотылёк из наших широт. Его можно встретить даже в Карелии, но чаще — в южных регионах. Особенность: бабочка способна мигрировать на тысячи километров, преодолевая Кавказ и даже Каспий.

Чтобы продержаться в дороге, она… ворует мёд у пчёл! Причём делает это, обманывая пчёл с помощью феромонов. А её "череп" на спинке — вовсе не обязательно, это просто игра природы и нашего воображения.

Навигация? Без GPS. Только внутренний компас, о котором мы до сих пор ничего не знаем.

№2. Языкан обыкновенный: колибри на минималках

Вы когда-нибудь видели, как мотылёк парит над цветком, как птичка, и пьёт нектар на лету? Это — языкан. Он действительно напоминает миниатюрную колибри, и не только внешне. У него:

  • Хоботок длиннее тела.
  • До 70 взмахов крыльями в секунду.
  • Скорость до 80 км/ч.

Питается чаще, чем вы проверяете ленту в соцсетях: чтобы выжить, ему нужно выпить нектара в полтора раза больше собственного веса каждый день. Красавчик живёт не только у нас, но и в Африке, Азии и Австралии. И всё это — один вид!

№3. Пяденица ольховая: листочек-фея

Маленькое чудо из российских лесов. Пока одни виды соревнуются в яркости, пяденица играет в прятки. Её крылья маскируются под сухие листья так точно, что даже опытный взгляд может промахнуться.

А вот её потомство не прячется: гусеницы открыто вредят деревьям и не скрывают своих гастрономических пристрастий. Но бабочка настолько изящна, что на это легко закрыть глаза.

№4. Брамея: насекомое с лицом Венома

С виду — обычная ночная бабочка, но всё меняется, когда вы видите её гусеницу. Щупальца, узлы, демоническое тело — будто герой фильма ужасов вселился в маленького листоеда.

Этот мотылёк живёт на Дальнем Востоке и прячется от людей. Но свет фонаря — и он летит как заворожённый. Чем-то похоже на нас.

№5. Дубовая павлиноглазка: живая шёлковая фабрика

Да-да, те самые мотыльки, из коконов которых получают ткань дюпиони — "дикий шёлк". Они до сих пор не одомашнены, умеют летать и… выглядят потрясающе: большие крылья с пятнами в виде глаз и тёплый цвет.

Их шёлк не такой гладкий, как у тутового шелкопряда, зато прочнее, эластичнее и менее прихотлив в носке. Один моток пряжи — и вы уже модный, натуральный и уникальный.

А сколько таких ещё скрывается у нас

Россия — это не только медведи и сосны. Здесь летают мини-колибри, готические бабочки с черепами, сказочные феи и монстры с щупальцами. Мы живём в настоящем зоопарке под открытым небом. Просто нужно чаще поднимать глаза. Или хотя бы выключать фонарик, когда к вам летит бабочка.

Уточнения

Брамея дальневосточная или брамея Танкре, (лат. Brahmaea lunulata, =Brahmaea tancrei) — вид ночных бабочек из семейства Брамеи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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