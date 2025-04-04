Пустынное чудовище, которое перевернуло науку о похудении и вдохновило на создание Озэмпика

Как выглядит герой медицинского прорыва? Упитанная ящерица с пупырчатой шкуркой, короткими лапками и мощной головой — явно не то, что вы ожидали. Но именно аризонский ядозуб помог человечеству разработать препараты от диабета 2 типа и… для похудения.
Ядозуб живёт по трём "Т": темно, тепло и тихо. Он обожает прохладу, но обитает в знойных районах США и Мексики, где температура держится около +28°C. Почти всю жизнь он проводит в норе, выползая наружу только по особым поводам.
Как же ей хватает энергии? Ответ — в её яде.
У ядозуба нет настоящих ядовитых зубов, как у змей. Яд вырабатывается в слюнных железах и поступает на клыки по бороздкам. Для человека он не смертелен (если нет аллергии), но вызывает адскую боль. Зато мелкой добыче — мышам, птенцам, сусликам — не позавидуешь.
Важнее другое: в составе яда есть эксендин-4 — вещество, запускающее пищеварение и регулирующее метаболизм. Рептилия ест ⅓ от массы тела за раз, быстро превращая калории в жир и "живёт" на нём месяцами. Это и зацепило учёных.
Эксендин-4 похож на человеческий гормон ГПП-1, который регулирует уровень сахара в крови, аппетит и выработку инсулина. У больных диабетом 2 типа он работает плохо. Но эксендин-4 действует дольше и стабильнее — на его основе разработали препарат Семаглутид (в аптеках известен как Оземпик, Семавик, Эксенатид).
Эти лекарства не только стабилизируют уровень сахара, но и снижают аппетит. Благодаря этому пациенты худеют — до 25% от массы тела в год! Конечно, это работает лишь в комплексе с правильным питанием и образом жизни, но потенциал впечатляет.
Лежит себе в норе ящерица, живёт медленно и лениво — а между делом меняет медицину. Может, нам всем стоит поучиться у ядозуба?
Аризонский ядозуб или жилатье́ (лат. Heloderma suspectum) — ядовитая ящерица семейства ядозубов.
Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.