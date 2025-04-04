Пустынное чудовище, которое перевернуло науку о похудении и вдохновило на создание Озэмпика

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2:33
Зоосфера

Как выглядит герой медицинского прорыва? Упитанная ящерица с пупырчатой шкуркой, короткими лапками и мощной головой — явно не то, что вы ожидали. Но именно аризонский ядозуб помог человечеству разработать препараты от диабета 2 типа и… для похудения.

Ядозуб
Фото: commons.wikimedia.org by ALAN SCHMIERER, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ядозуб

Рептилия-затворник

Ядозуб живёт по трём "Т": темно, тепло и тихо. Он обожает прохладу, но обитает в знойных районах США и Мексики, где температура держится около +28°C. Почти всю жизнь он проводит в норе, выползая наружу только по особым поводам.

Причин для активности у него всего три

  • Жажда уединения: сменить норку на более комфортную.
  • Размножение: весной самцы ищут партнёрш, самки — место для кладки яиц.
  • Голод: ящерица ест всего 3-5 раз в год.

Как же ей хватает энергии? Ответ — в её яде.

Опасность, которая лечит

У ядозуба нет настоящих ядовитых зубов, как у змей. Яд вырабатывается в слюнных железах и поступает на клыки по бороздкам. Для человека он не смертелен (если нет аллергии), но вызывает адскую боль. Зато мелкой добыче — мышам, птенцам, сусликам — не позавидуешь.

Важнее другое: в составе яда есть эксендин-4 — вещество, запускающее пищеварение и регулирующее метаболизм. Рептилия ест ⅓ от массы тела за раз, быстро превращая калории в жир и "живёт" на нём месяцами. Это и зацепило учёных.

Секрет стройности — в слюне

Эксендин-4 похож на человеческий гормон ГПП-1, который регулирует уровень сахара в крови, аппетит и выработку инсулина. У больных диабетом 2 типа он работает плохо. Но эксендин-4 действует дольше и стабильнее — на его основе разработали препарат Семаглутид (в аптеках известен как Оземпик, Семавик, Эксенатид).

Эти лекарства не только стабилизируют уровень сахара, но и снижают аппетит. Благодаря этому пациенты худеют — до 25% от массы тела в год! Конечно, это работает лишь в комплексе с правильным питанием и образом жизни, но потенциал впечатляет.

Ирония природы

Лежит себе в норе ящерица, живёт медленно и лениво — а между делом меняет медицину. Может, нам всем стоит поучиться у ядозуба?

Уточнения

Аризонский ядозуб или жилатье́ (лат. Heloderma suspectum) — ядовитая ящерица семейства ядозубов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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